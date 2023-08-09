Изъятие земель для госнужд в Алматинской области: жители села недовольны суммой компенсации

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Жители села Кокозек, у которых планируют изъять земли для строительства магистрального газопровода, недовольны суммой компенсации. Они требуют выплаты от 800 тысяч до миллиона тенге за сотку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате Алматинской области сообщили, что с жильцами, которые не согласны с оценочной стоимостью отчуждаемых земельных участков, встретился заместитель акима региона Нуржан Кудайбергенов.

«В ходе встречи им было разъяснено, что согласно пункту 4 статьи 69 Закона «О государственном имуществе» при недостижении соглашения о передаче имущества с кем-либо из заинтересованных лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи, принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд осуществляется в судебном порядке.

В соответствии с пунктами 3-4 статьи 61 вышеуказанного Закона с момента получения собственником или негосударственным землепользователем уведомления о принудительном отчуждении земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, государство имеет преимущественное право его покупки. Защита прав собственника отчуждаемого для государственных нужд имущества осуществляется в судебном порядке», - отметили в пресс-службе акимата региона.

Инициативной группой подано заявление на имя акима Алматинской области о проведении переоценки земельных участков другой оценочной компанией. Это заявление будет рассмотрено согласно требованиям действующего законодательства Республики Казахстан.

«Ранее проведенная оценщиками работа будет пересмотрена, участки под изъятие повторно будут осмотрены и оценены в соответствии с рыночной ценой», - добавили в акимате.

По данным акимата, в июле этого года независимая оценочная компания провела оценку 481 земельных участка поселка Кокозек, расположенных на линии строительства магистрального газопровода «Алматы-Байсерке-Талгар» для дальнейшего выкупа. Общая сумма выкупа этих земель составляет 3 469 620 264 тенге:

- целевое назначение (ведение садоводства и дачи) сумма оценки за сотку 393 507 тенге;

- целевое назначение (ведение личного подсобного хозяйства) сумма оценки за сотку 539 766 тенге.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области начнется строительство второй линии газопровода «Алматы-Байсерке-Талгар», чтобы обеспечить газом ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Для этого необходимо выкупить 612 земельных участков в Карасайском районе.

Строительство первой линии газопровода «Алматы-Байсерке-Талгар» завершилось в 2014 году. А в 2016 году постановлением акима Алматинской области установлена зона минимальных расстояний - 150 метров и охранная зона - 25 метров.