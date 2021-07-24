Из Туркестанской области в западные регионы отгружено 67 вагонов кормов

ТУРКЕСТАНСКАЯ БЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Из Туркестанской области в западные регионы страны отправлено 67 вагонов сена. Это вклад жителей всех районов региона, обеспокоенных засухой в западных регионах. Таким образом, неравнодушные жители и волонтеры региона при поддержке областного акимата оказывают помощь фермерам западных областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Вагоны с сеном отправили 23 июля с железнодорожной станции города Сарыагаш. Несколько из них направлены в соседнюю Кызылординскую область.

Отметим, помимо западных регионов также от засухи пострадал и ряд районов Туркестанской области. Тем не менее, на сегодняшний день ситуация в регионе стабильная.

Акимат области оказывает всестороннюю поддержку волонтерам и спонсорам, которые готовы оказать помощь в отгрузке кормов.

При необходимости АО «НК «Қазақстан темір жолы» и акимат Туркестанской области договорились выделить дополнительно 100 вагонов за счет спонсоров.

В результате диверсификации посевов площадь кормовых культур в регионе составила 216,8 тыс. га. В то же время, крестьянам во временное пользование предоставили земли из лесного фонда. Таким образом, у аграриев региона появилась 100% возможность заготовить и собрать необходимые 3,9 млн. тонн кормов.

Напомним, 10 июля 2021 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства поручил ввести временный запрет на вывоз кормов из страны.

«Я поручаю Правительству совместно с Нацпалатой «Атамекен» оперативно рассмотреть необходимость временного запрета на вывоз кормов. Для поддержки наиболее пострадавших фермеров, Правительству, акимам, институтам развития предстоит обеспечить реструктуризацию кредитов и выделения дополнительных субсидий на корма. Акиматам совместно с СПК и Минсельхозом следует в ускоренном порядке обеспечить льготное финансирование фермеров для форвардного закупа кормов в неблагополучных регионах», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

21 июля 2021 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин побывал с рабочим визитом в Мангыстауской области, где заслушал доклад акима области Серика Трумова о сложившейся в регионе ситуации в сфере животноводства и по обеспечению кормами пострадавших от засухи районов.







