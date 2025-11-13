Из Национального музея Сирии украли древние статуи

Кража обнаружилась в понедельник, когда сотрудники музея заметили, что одна из дверей музея взломана изнутри.

В Национальном музее Сирии, основанном в 1919 году, хранится важнейшая археологическая коллекция страны. В нее входят глиняные клинописные таблички XIV века до н.э. из Угарита, где были обнаружены свидетельства существования самого древнего из известных полных алфавитов; греко-римские скульптуры из Пальмиры, одного из важнейших культурных центров древнего мира; а также синагога III века н. э., построенная в Дура-Эвропосе.

Музей был вынужден закрыться в 2012 году, через год после начала гражданской войны. Большая часть коллекции была эвакуирована в секретные места. Музей частично открылся в 2018 году и возобновил полноценную работу в январе 2025 года при новом правительстве.

Напомним, 19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо грабителей проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, вскрыли витрины в Галерее Аполлона и похитили девять украшений. Среди них была корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III, украшенная 1 354 бриллиантами, которую злоумышленники уронили при побеге. По оценке следствия, преступление совершили профессионалы, а общая стоимость похищенных драгоценностей составляет около €88 млн.