    02:00, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Из Национального музея Сирии украли древние статуи

    В числе пропавших экспонатов шесть древнеримских статуй из мрамора, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Национальный музей в Дамаске, The National Museum in Damascus
    Фото: museumwnf.org

    Кража обнаружилась в понедельник, когда сотрудники музея заметили, что одна из дверей музея взломана изнутри.

    В Национальном музее Сирии, основанном в 1919 году, хранится важнейшая археологическая коллекция страны. В нее входят глиняные клинописные таблички XIV века до н.э. из Угарита, где были обнаружены свидетельства существования самого древнего из известных полных алфавитов; греко-римские скульптуры из Пальмиры, одного из важнейших культурных центров древнего мира; а также синагога III века н. э., построенная в Дура-Эвропосе.

    Музей был вынужден закрыться в 2012 году, через год после начала гражданской войны. Большая часть коллекции была эвакуирована в секретные места. Музей частично открылся в 2018 году и возобновил полноценную работу в январе 2025 года при новом правительстве.

    Напомним, 19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо грабителей проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, вскрыли витрины в Галерее Аполлона и похитили девять украшений. Среди них была корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III, украшенная 1 354 бриллиантами, которую злоумышленники уронили при побеге. По оценке следствия, преступление совершили профессионалы, а общая стоимость похищенных драгоценностей составляет около €88 млн.

     

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
