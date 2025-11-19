Из Казахстана в Россию въехало более двух тысяч грузовиков по упрощенной процедуре

Таможенная служба на своем телеграм-канале распространила видеоролик с грузовыми автомобилями с одного из складов временного хранения (СВХ) в Тольятти.

Напомним, что 24 октября 2025 года указом президента РФ от № 778 был введен временный упрощенный режим ввоза товаров из Казахстана и Кыргызстана в Россию автомобильным транспортом до 10 декабря 2025 года.

До истечения этого срока из Казахстана и Кыргызстана в Россию можно ввозить товары на авто без подтверждения статуса товаров ЕАЭС и обязательной маркировки на момент въезда.

Ранее сообщалось, что в ЕАЭС будет применяться система отслеживания грузов.