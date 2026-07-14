Из Берлина к школьной доске: ветерану из Тараза исполнилось 100 лет

На фронт Геннадий Иванов ушел в 17 лет, затем почти два десятилетия служил в армии, а мирную жизнь посвятил преподаванию математики, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ноябре 1943 года Геннадий Иванов только окончил педагогическое училище в Кемерове, когда его призвали в Красную Армию. Юноше тогда было 17 лет.

Первую военную подготовку он прошел в 43-й стрелковой бригаде в Красноярском крае, после чего был направлен на фронт. С ноября 1944 года Геннадий Иванов воевал в составе 917-го пушечно-артиллерийского полка 350-й стрелковой дивизии 13-й армии Первого Украинского фронта.

В звании старшего сержанта он сначала служил вычислителем-наводчиком, а затем возглавил расчет 120-миллиметрового миномета. Вместе со своим полком фронтовик дошел до Берлина.

После Победы его военная биография продолжилась. Геннадий Иванов окончил Боровичское военное общевойсковое училище, получил звание лейтенанта и служил заместителем командира роты по политической части.

Уволившись в запас, он переехал в тогдашний Джамбул. Здесь ветеран окончил педагогический институт и вернулся к профессии, которую выбрал еще до войны. Более сорока лет он преподавал математику в городских школах и вышел на пенсию в 1986 году.

Фото: Пресс-служба Таразского гарнизона

— Духом никогда не падал, никого не предавал, честно служил Родине, — сказал Геннадий Иванов.

Со столетием ветерана пришли поздравить военнослужащие Регионального командования «Юг» и управления по делам обороны Тараза. Юбиляр лично встретил гостей.

Заместитель командующего войсками Регионального командования «Юг» по воспитательной и идеологической работе Бахитжан Киргизалиев зачитал поздравление министра обороны Казахстана Даурена Косанова.

— Ваша жизнь — это героическая летопись, неразрывно связанная с судьбой Отечества, — сказано в поздравлении Министра обороны. — Пройденный Вами путь, проявленные мужество и стойкость, верность воинскому долгу и любовь к Родине, навсегда останутся символом истинного патриотизма и нравственной силы. Ваш подвиг на фронтах Великой Отечественной войны и созидательный труд в мирное время стали прочным фундаментом свободы и независимости нашей страны!

По данным пресс-службы Таразского гарнизона, сегодня в Жамбылской области осталось всего три ветерана Великой Отечественной войны.

Ранее мы рассказывали о фронтовой связистке Любови Горковской, отметившей 101-летие в Алматы. Также военнослужащие поздравили со 101-летием участника Великой Отечественной войны Ивана Бегунова.