«Человек с героической судьбой» отпраздновал свое 101-летие в Алматы

С теплыми пожеланиями к ветерану пришли представители местных органов военного управления, Военного института Сухопутных войск, Алматинского филиала РОО «Ветераны Вооруженных сил», а также военнослужащие Десантно-штурмовых войск. В адрес фронтовика прозвучали слова искренней благодарности и глубокого уважения за его ратный подвиг и вклад в Великую Победу.

От имени министра обороны Ивану Матвеевичу был вручен поздравительный адрес и памятные подарки с пожеланиями крепкого здоровья, долголетия и внимания со стороны близких.

— Самое главное, чтобы был мир. Берегите друг друга, цените жизнь и живите с чистым сердцем, — отметил фронтовик.

Иван Бегунов родился 15 апреля 1925 года в городе Житомир. С ранних лет его жизнь была непростой: с девяти лет он воспитывался крестной матерью. В шестнадцатилетнем возрасте переехал в Западный Казахстан в поисках работы, где вскоре его застала война.

Фото: МО РК

На фронт был призван из Актюбинской области. Служил пулеметчиком в составе 228-го гвардейского стрелкового полка на Украинском фронте, участвовал в освобождении стран Европы. Победу встретил в мае 1945 года в Праге.

За проявленные мужество и стойкость награжден орденом Красного Знамени, медалью «За отвагу» и другими боевыми наградами.

В послевоенные годы Иван Матвеевич внес значительный вклад в развитие страны, работая в строительной отрасли. Он трудился прорабом на предприятиях «Казстроймонтаж» в Кызылорде, а затем — в «Казэлектромонтаж» в Алматы.

Фото: МО РК

Сегодня ветеран проживает с дочерью Ириной в Алматы. У него большая и дружная семья: пятеро внуков, одиннадцать правнуков и праправнук. Несмотря на почтенный возраст, Иван Матвеевич сохраняет бодрость духа, интересуется событиями в стране и мире и окружен заботой и вниманием близких.

