Ветеран войны Любовь Горковская отметила 101-летие в Алматы

С днем рождения ее поздравили военнослужащие управления по делам обороны Бостандыкского района города Алматы совместно с председателем Совета ветеранов Вооруженных сил РК по городу Алматы майором запаса Ерболом Игисиновым.

От имени министра обороны Любови Николаевне передали поздравительное письмо с благодарностью. Военнослужащие высказали ей добрые пожелания, отметив, что ее подвиг и жизненный путь всегда будут служить примером для подрастающего поколения.

Фото: Минобороны

Любовь Николаевна Горковская родилась 20 апреля 1925 года в Украине. В годы Великой Отечественной войны она служила военным связистом. Участвовала в боях в составе 1-го Украинского фронта, отличилась в сражениях под Харьковом, при освобождении Крыма и в решающих боях за Севастополь. Войну завершила в Прибалтике.

За проявленные героизм и самоотверженность награждена орденом Отечественной войны I и II степени, а также юбилейными медалями.

После войны переехала в Казахстан. Работала на киностудии «Казахфильм», многие годы трудилась в различных отраслях народного хозяйства, внося значительный вклад в развитие страны.

В настоящее время Любовь Николаевна проживает с внуком. В связи с возрастом и состоянием здоровья она нуждается в постоянной заботе и поддержке, которые ей оказывают военнослужащие.

