    02:41, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Ветеран войны Любовь Горковская отметила 101-летие в Алматы

    В Алматы военнослужащие поздравили фронтового связиста Любовь Горковскую. Ветерану Великой Отечественной войны исполнился 101 год, передает Kazinform со ссылкой на Минобороны.

    Фото: Минобороны

    С днем рождения ее поздравили военнослужащие управления по делам обороны Бостандыкского района города Алматы совместно с председателем Совета ветеранов Вооруженных сил РК по городу Алматы майором запаса Ерболом Игисиновым.

    От имени министра обороны Любови Николаевне передали поздравительное письмо с благодарностью. Военнослужащие высказали ей добрые пожелания, отметив, что ее подвиг и жизненный путь всегда будут служить примером для подрастающего поколения.

    Фото: Минобороны

    Любовь Николаевна Горковская родилась 20 апреля 1925 года в Украине. В годы Великой Отечественной войны она служила военным связистом. Участвовала в боях в составе 1-го Украинского фронта, отличилась в сражениях под Харьковом, при освобождении Крыма и в решающих боях за Севастополь. Войну завершила в Прибалтике.

    За проявленные героизм и самоотверженность награждена орденом Отечественной войны I и II степени, а также юбилейными медалями.

    После войны переехала в Казахстан. Работала на киностудии «Казахфильм», многие годы трудилась в различных отраслях народного хозяйства, внося значительный вклад в развитие страны.

    В настоящее время Любовь Николаевна проживает с внуком. В связи с возрастом и состоянием здоровья она нуждается в постоянной заботе и поддержке, которые ей оказывают военнослужащие.

    Ранее сообщалось, что в южной столице военнослужащие Десантно-штурмовых войск поздравили со 101-летием участника ВОВ Ивана Бегунова, которого в народе называют «человеком с подлинно героической судьбой». 

    Диана Калманбаева
