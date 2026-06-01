Июнь проверит восточноказахстанцев на прочность жарой и грозами

Первый месяц лета в Восточном Казахстане обещает быть контрастным — периоды почти сорокаградусной жары будут сменяться ливнями и грозами с относительным похолоданием, передает корреспондент агентства Kazinform.

По предварительному прогнозу синоптиков, июнь в регионе ожидается теплее климатической нормы. Среднемесячная температура воздуха может превысить многолетние показатели на 1–2 градуса.

Наиболее жарким станет начало месяца. Уже в первой декаде воздух местами будет прогреваться до +33…+39 градусов. Однако устойчивого зноя синоптики не обещают.

— В течение месяца через территорию региона будут проходить атмосферные фронты и циклоны, которые принесут кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер и местами град, — сообщили в РГП «Казгидромет».

После первых волн жары температурный фон станет более умеренным. В первой половине июня ночью ожидается от +13 до +20 градусов, днем — от +25 до +33 градусов.

Во второй и третьей декадах погода останется переменчивой. По данным метеорологов, ночные температуры будут колебаться от +8 до +25 градусов, дневные — от +28 до +39 градусов. При этом жаркие дни будут регулярно прерываться дождями и грозами.

Главной особенностью июня в Восточном Казахстане станет именно контрастность погоды. Практически весь месяц региону предстоит жить в режиме постоянной смены погодных сценариев, от знойных и сухих дней до прохладных периодов с осадками и усилением ветра.

Специалисты рекомендуют жителям учитывать прогнозы при планировании поездок, отдыха на природе и сельскохозяйственных работ, поскольку погодные условия могут меняться достаточно быстро.

Таким образом, июнь на востоке страны обещает быть не только жарче обычного, но и одним из самых переменчивых месяцев нынешнего лета.

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