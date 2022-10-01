Итоги визита Главы государства в регионы страны за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства с рабочим визитом посетил регионы страны. В начале недели Президент побывал в Туркестанской области и городе Шымкенте. В конце недели – в недавно созданной Абайской области. Об итогах визитов Президента в регионы страны, читайте в обзорном материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Туркестан – колыбель тюркского народа, земля мудрых старцев

27 сентября Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. В ходе своего визита Глава государства встретился общественностью области.

Президент отметил, что Туркестан занимает особое место в истории казахского народа, считается колыбелью тюркского мира – сакральное место, известное всему миру. А потому ему будет скоро присвоен статус духовной столицы государства.

«В Туркестане похоронены многие выдающиеся личности, чьи имена вписаны золотыми буквами в летопись казахского народа. А в прошлом году городу было присвоено звание духовной столицы тюркского мира. Это означает, что Туркестан высоко ценится всеми тюркскими народами. Несомненно, будет правильным назвать этот священный город нашей духовно-исторической столицей. Поэтому думаю, что Правительство в ближайшее время примет соответствующее решение по вопросу о предоставлении такого статуса Туркестану», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью 27 сентября.

Глава государства отметил, что незыблемой опорой нашей духовности является Мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи в Туркестане, ознакомился с состоянием мавзолея и поручил обеспечить надлежащий уход за этим архитектурным памятником.

Поэтому неудивительно, что именно в духовной столице Казахстана находится много мудрых старцев, которые направляют подрастающее поколение и служат ориентиром, хранителем мира.

«Казахи говорят: «Қариясы бар елдің қазынасы бар». У нас в Туркестане много мудрых старцев, которые направляют подрастающее поколение и воспитывают его. Они в непростой ситуации призывают людей к спокойствию. Не допускают ссор, успокаивают молодых. Я очень благодарен нашим старейшинам. В этом регионе матери воспитывают достойных сыновей и порядочных дочерей. Подрастают разумные молодые люди, которые следуют наставлениям своих предков. Действительно, тот, кто приехал в Туркестан, может познать истинную сущность нашего народа», - отметил Президент.

«Другие области должны брать пример с региона, который является центром наших национальных ценностей. Вы знаете, что я испытываю особые чувства к священному Туркестану. С первой поездкой в качестве Главы государства я побывал именно здесь. С тех пор произошло много положительных изменений. За последние годы объем инвестиций в Туркестан увеличился в восемь раз. Инфраструктура города модернизируется, строятся новые объекты. Построены многоэтажные дома на 77 тысяч жителей», - отметил Глава государства.

За последние три года объемы промышленного и сельскохозяйственного производства в области выросли в 1,5 раза. Создано около 64 тысяч постоянных рабочих мест. Таким образом, качество жизни людей постепенно улучшается.

Глава государства отметил, что в регионе рождается каждый седьмой ребенок страны.

«Государство приложит максимум усилий для развития региона. Проблем еще много, особенно в социальной сфере, но самое главное – энтузиазм местных жителей. Туркестанцы очень активны в этом отношении. В наших южных регионах трудолюбивый народ. У вас есть такие замечательные качества, как сплоченность и предприимчивость», - подчеркнул Президент.

Вместе с молодыми экоактивистами Туркестанской области Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в посадке деревьев в Ботаническом саду. В беседе с участниками мероприятия Глава государства подчеркнул, что патриотизм начинается с честного труда.

«Любовь к Родине берет начало с честного и полезного труда. Каждый гражданин нашей страны должен быть трудолюбивым. Я поддерживаю всех вас и горжусь вами. Подрастающее поколение – наша надежда, будущее страны. Мы не будем вечно находиться у власти. Моя самая большая цель – открыть дорогу молодежи», - сказал Президент.

Рабочая поездка Главы государства продолжилась в Шымкенте

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью города.

В своем выступлении Президент отметил, что Шымкент всегда отличался особой теплотой и с точки зрения природных условий, и с точки зрения душевной щедрости его жителей.

«Шымкент занимает особое место в духовной жизни нашего народа. Этот город является благодатной колыбелью национальных традиций. Он олицетворяет лучшие черты казахского характера. Здесь соединены в единое целое лучшие проявления культуры и национального этикета. Здесь неизменно уважают старших и почитают достойных. На славной земле Шымкента формировалась наша нация. Поэтому уверенно можно сказать, что жители этого прекрасного города живут на благословенной земле Жерұйық», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил подлинный патриотизм шымкентцев.

«Вся страна помнит, как в прошлом году во время футбольного матча на стадионе крыша спорткомплекса обрушилась на флагшток. И в это время, несмотря на опасность, местные жители достали из-под завала знамя Казахстана. Именно в таких поступках проявляется подлинный патриотизм. Нет смысла в громких словах. Те, кто выходят на площади и выступают с лживыми лозунги, я думаю, не имеют ничего общего с настоящим патриотизмом. Ребята, которые подняли наш флаг, не дав ему упасть на землю, сегодня среди нас. Их патриотизм должен стать примером для молодежи. В связи с этим хочу объявить Благодарность Абулхаиру Даулетову, Бекмурату Караеву и Нуркену Намазу», - отметил Президент.

Глава государства отметил, что с тех пор как Шымкент получил статус города республиканского значения, произошло немало позитивных изменений.

«Шымкент расположен на пересечении важных дорог, расположенных вдоль Великого Шелкового пути. Именно поэтому в городе никогда не прекращалась бурная жизнь. Древний город на протяжении многих веков связывает Запад и Восток. Вы и сейчас с честью выполняете эту миссию. С тех пор, как Шымкент получил статус города республиканского значения, произошло немало позитивных изменений. На развитие города выделено 170 миллиардов тенге. Кроме того, привлечены инвестиции на сумму более 1,5 трлн тенге. Городской бюджет вырос в четыре раза, промышленное производство увеличилось на 65 процентов», - отметил Президент.

Глава государства отметил, что в этом году в городе планируется сдать более 1 млн квадратных метров жилья. Благодаря этому новоселье справят около девяти тысяч семей.

«Темпы жилищного строительства не должны снижаться. Самое главное, чтобы цены на жилье были доступными для населения. Акимат должен взаимодействовать с Правительством в этом направлении», - поручил Президент.

За этот период в Шымкенте построено более 2,5 млн кв.м. жилья. До конца года на территорию микрорайона Курсай с населением 15 тысяч человек будет подведена питьевая вода. В течение пяти лет в Шымкенте планируется построить 101 школу. А за последние два года в городе открылось 50 частных школ.

«За последние годы доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте достигла 40 процентов. Это хороший показатель. В этой сфере работает около 180 тысяч человек. В связи с этим хотелось бы подчеркнуть предприимчивость шымкентцев. Южане всегда славились своим трудолюбием, которое может служить примером для многих. Как говорится, труд – основа успеха. Выражаю вам искреннюю признательность за вклад, который вы своим трудом вносите в развитие нашей страны», - сказал Глава государства.

В целом Президент отметил, что в городе имеются большие возможности для развития машиностроения, фармацевтики, металлургии, мебельной промышленности и строительной отрасли.

«Важной задачей является расширение специальной экономической зоны «Оңтүстік» и «Транспортно-логистической зоны». В настоящее время в городе имеется шесть складов общей площадью 90 тысяч квадратных метров. Шымкент имеет очень удобное расположение. Если использовать его эффективно, город можно превратить в крупный хаб в южном регионе. Поручаю Администрации совместно с Правительством проработать этот вопрос», - сказал Президент.

Глава государства также высказался о внешней политике государства.

«В центре наших усилий на международной арене – интересы Казахстана и нашего народа. Мы будем бороться за верховенство международного права и Устава ООН. Считаем крайне важным укрепление принципов справедливости в международных отношениях, невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета и территориальной целостности государства. Наша внешняя политика по-прежнему будет сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной. Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнерства с Китаем, стратегического партнерства с США, всестороннего сотрудничества с братскими центрально-азиатскими государствами, а именно Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджикистаном, и, конечно же, с Турцией, развитии взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами мира, будь то в Азии, на Ближнем Востоке или на Европейском континенте. Уверен, именно такая внешняя политика соответствует интересам нашего народа».

Абайская область - исторический центр всего Восточного Казахстана

После своего пребывания в Туркестанской области и в Шымкенте, Глава государства посетил с рабочей поездкой недавно образованную Абайскую область.

«Решение об образовании Абайской области не было случайным и ситуативным. Это был тщательно выверенный шаг, обусловленный не только широкими общественными ожиданиями, но и стратегическими расчетами. В рамках точечной административно-территориальной реформы мы воссоздали исторический центр всего Восточного Казахстана», - отметил Президент в ходе встречи с общественностью области 30 сентября.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в свое время Семей был важным узлом международной транзитной торговли. А сегодня область связывает восточные регионы страны в единое целое, гранича с двумя нашими крупнейшими соседями – Россией и Китаем. Поэтому необходимо в полной мере использовать этот огромный транспортно-логистический и торгово-экономический потенциал.

Для этого в регионе, по мнению Президента, необходимо создать «сухой порт» и «логистический парк».

«В целях развития транспортного потенциала нашей страны мы планируем проложить железнодорожную ветку в Китай через Бахты. Мы непременно должны построить эту железную дорогу. Правительство занимается этим вопросом. В регионе необходимо создать «сухой порт», «логистический парк» и развивать транспортные коридоры. Через Семей проходит автомагистраль международного значения. Поэтому в первую очередь необходимо отремонтировать два городских моста. В этом году началось строительство нового моста. Правительство совместно с областным акиматом должны завершить его за три года. Также поручаю организовать капитальный ремонт подвесного моста», - сказал Президент.

Многие эксперты считали, что после приобретения статуса области, регион начнет развиваться быстрыми темпами, что отразится на жизни людей в лучшую сторону.

«Считаю, что в будущем Семей, наряду с Астаной, Алматы, Шымкентом и Актобе, станет еще одним полюсом динамичного развития нашей страны, притягивая к себе деятельных людей, инновации и инвестиции», - сказал Президент.

При этом, в первую очередь, по мнению Главы государства фокус необходимо сделать на образовательной части.

«Образование – главное условие становления конкурентоспособной и успешной нации. Сейчас в стране реализуется национальный проект «Комфортная школа». В школах области Абай сохраняется дефицит примерно девять тысяч ученических мест. В ближайшее время планируется построить 11 школ и 14 детских садов, но этого недостаточно. Поручаю Правительству и акимату раз и навсегда решить проблему нехватки мест в школах региона», - отметил Глава государства.

Далее Президент сказал об инфраструктуре города Семея.

«Инфраструктура города Семея крайне изношена. Летом нет горячей воды, а зимой дома не отапливаются. Вредные выбросы ТЭЦ сильно загрязняют воздух в городе. Пора решить эти проблемы. Поэтому поручаю Правительству совместно с акиматом рассмотреть вопрос о строительстве современной ТЭЦ в Семее и модернизации инфраструктуры. Данный проект, безусловно, окажет положительное влияние на качество жизни людей и на экологическое состояние региона», - сказал Президент.

Также Глава государства отметил туристический потенциал региона, необходимость усиления развития инфраструктуры в этой связи. Кроме того, Президент считает, что необходимо уделить внимание культурным памятникам региона. В целом, Глава государства отметил, что с учетом нового статуса, нужно обновить генеральный план развития города Семея.

Открытый Президентом в Семее памятник «Ұстаз бен шәкірт» («Учитель и ученик»), посвященный Мухтару Ауэзову и Кайыму Мухамедханову, создан скульптором Нурболом Калиевым.

В целом, Глава государства отметил, что подлинная мощь государства закладывается в регионах.

«Мы строим Справедливый Казахстан – страну равных возможностей для всех. Каждый гражданин вне зависимости от места проживания имеет право на достойную жизнь и полноценную самореализацию, потому что общенациональные богатства создаются благодаря труду и усилиям всех жителей страны. Убежден, что подлинная мощь государства закладывается в регионах. Именно поэтому принцип «сильные регионы – сильная страна» стал одной из базовых основ моего политического курса», - заключил Президент.



