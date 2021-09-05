Итоги вегетационного периода подвели в Министерстве экологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов подвели итоги вегетационного периода. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Этот год для южных регионов страны прошел в условиях продолжающегося маловодного цикла. Однако благодаря своевременно принятым мерам и профессиональной работе специалистов-водников удалось обеспечить отечественных аграриев поливной водой и не допустить потери урожая», - отметил министр Магзум Мирзагалиев.

Следует отметить, что 97 % всей поливной воды потребляют фермеры Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской и Алматинской областей.

Учитывая прогнозируемое маловодье, с начала года совместно с Министерством сельского хозяйства проведены выезды в регионы, в ходе которых местные исполнительные органы и фермеры были заблаговременно проинформированы о потенциальных рисках и необходимости подготовки к сложному вегетационному периоду.

Это позволило выработать пакет действенных мер по обеспечению поливной водой.

Так, в Туркестанской области площади хлопка были сокращены на 17,9 тысячи га, в Кызылординской области риса – на 7,1 тысячи га, в Алматинской области риса - на 2,4 тысячи га.

С учетом ожидающегося маловодья был разработан график очередности полива, установлены дополнительные насосы, а коллекторно-дренажные воды использовались повторно.

Кроме того, несмотря на то, что к началу вегетации наполняемость водохранилища «Токтогул» (Кыргызстан) составляла всего 52% от нормы, в результате переговоров со странами верховья реки Сырдарья (Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном) фермеры Туркестанской и Кызылординской областей дополнительно получили порядка 700 млн куб. м. воды из водохранилищ «Токтогул» и «Бахри Точик», что на 24 % больше, чем в прошлом году.

Сложная ситуация складывалась и в Шу-Таласском бассейне. В водохранилище «Кировское» (река Талас, Кыргызстан) было накоплено воды на 20% меньше, чем в прошлом. Кроме того, в течение всего вегетационного периода из-за низкой температуры в горах наблюдалась малая приточность к водохранилищу «Орто-токой» (река Шу, Кыргызстан). Несмотря на это, в результате неоднократных переговоров с кыргызской стороной удалось обеспечить поливной водой крестьянские хозяйства Жамбылской области

«Опыт этого года показал эффективность принятых мер. Однако нам необходимо ускорить работы по переходу на рациональное использование воды, цифровизации водоснабжения, использованию современных водосберегающих технологий и реконструкции существующих каналов», - подчеркнул глава МЭГПР Магзум Мирзагалиев.