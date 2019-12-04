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Итоги проекта «Бақытты отбасы» подвели в Алматы

4 Декабря 2019 15:20
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Итоги проекта «Бақытты отбасы» подвели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы эксперты социального проекта «Открытие ресурсной поддержки семьи при семейных судах «Бақытты отбасы» рассказали об итогах проекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В рамках «Бақытты отбасы» работали 12 центров и 4 кабинета ресурсной поддержки семьи в 8 городах Казахстана – Нур-Султане, Алматы, Караганде, Атырау, Усть-Каменогорске, Таразе, Кокшетау и Костанае.

Психологи, социальные работники, юристы и медиаторы оказывали психологическую, социальную, юридическую помощь казахстанцам в вопросах создания семьи или в случае развода.

«Казахстан на постсоветском пространстве является одним из лидеров по числу разводов… В последнее время особенно среди молодых семей, стаж которых не превышает 5 лет, число разводов катастрофический увеличивается», - cказал руководитель центров ресурсной поддержки семьи «Бақытты отбасы» в Алматы Александр Братенков.

Психолог центра Гаухар Онжанова заметила, что за период с 1 июня по 30 ноября в центр обратились 2566 человек. 2423 из них по вопросу развода. Это люди от 20 до 77 лет. 1898 обратившихся семей имеют детей и лишь в 1270 семьях (66,9%) обсуждали вопрос проживания детей. 871 семья была готова к примирению после консультации специалистов.

Как заявил на брифинге судья Ауэзовского района города Бакыткелди Турлыбеков, если количество разводов в прошлом году составляло 70%, то в этом году – 47%.

«Наш суд с октября 2018 года работает совместно с этим пилотным проектом. Надо сказать, что количество заявлений на развод по сравнению с 2017-2018 годами меньше не стало. В прошлом году в наш районный суд за 10 месяцев поступило 1292 заявления на развод, из них 810 закончились разводом. В этом году за 10 месяцев поступило 1500 заявлений», - подчеркнул он.

Эксперты отметили, что устойчивое нежелание на примирение характерно для молодых супружеских пар, проживших в браке от 1 года до 2 лет и менее. Даже наличие малолетнего ребенка или же 3-4 несовершеннолетних детей в семье не влияет на желание сохранить семью.

По словам психолога, многие семьи, которые пришли за консультацией, не имеют даже четкого представления о семье.

«Мы встречались с молодежью. Многие оказывается и не готовы создать семью. Например, когда мы спрашиваем у супружеских пар, которые к нам приходят на консультацию, почему они решили построить семью, с какой целью, и знают ли они свои принципы, многие даже затрудняются ответить. То есть, они еще не подготовленные. Нужны знания», - пояснила Гаухар Онжанова.

Она добавила, что причинами разводов в основном являются безработица, употребление спиртного или наркотических средств, а также вмешательство родителей в личную жизнь супружеских пар.

Мнение психолога также поддерживает и Александр Братенков.

«К сожалению, такое понятие как инфантилизм набирает больше веса. Вроде молодой человек уже обеспеченный по возрасту, росту, а в душе он остается ребенком, неспособным принять решение и отвечать за свои поступки. Многие молодые люди в силу этого настроены на позитив под влиянием родителей, что надо жениться, создать семью, но что такое семья, это во многом для них абстракция. В этой семье, когда молодые сталкиваются с первыми трудностями, они вместо того, чтобы бороться, пытаются решить проблему элементарным решением – разводом», - пояснил психолог.

По его словам, первые 5 лет для новой семьи – это испытание. Он посоветовал всем родителям приучать своих детей к самостоятельной жизни с подросткового возраста. Это тоже немаловажный фактор для укрепления семьи.

Кроме того, эксперты посчитали, что в Казахстане должна быть сформирована культура семейных отношений и создан цивилизованный подход к разводам. Для этого в стране должна проводиться последовательная и длительная работа еще со школьной парты.

Ранее сообщалось, что с начала года около 30 тысяч пар были разведены в Казахстане.

Отметим, проект «Открытие центров ресурсной поддержки семьи при семейных судах «Бақытты отбасы» реализован на государственный грант НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК. Грантополучителем выступило ОЮЛ «Союз кризисных центров», а партнером и инициатором проекта выступил Верховный суд РК.

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Ключевые слова: Алматы, Общество,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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