РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:53, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Итоги ноября: КНБ зарегистрировал 100 коррупционных преступлений

    КНБ опубликовал результаты деятельности по противодействию коррупции в ноябре 2025 года, передает агентство Kazinform.

    КНБ
    Фото: КНБ РК

    В ноябре зарегистрировано 100 уголовных правонарушений, квалифицируемых по следующим статьям УК РК:

    • статья 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) — 8; 
    • статья 190 (мошенничество) — 15;
    • статья 194 (вымогательство) — 1;
    • статья 195 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) — 1; 
    • статья 206 (неправомерные уничтожение или модификация информации) — 1;
    • статья 249 (рейдерство) — 2; 
    • статья 361 (злоупотребление должностными полномочиями) — 11;
    • статья 362 (превышение власти или должностных полномочий) — 4; 
    • статья 364 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) — 1;
    • статья 366 (получение взятки) — 17;
    • статья 367 (дача взятки) — 33;
    • статья 368 (посредничество во взяточничестве) — 2;
    • статья 369 (служебный подлог) — 1;
    • статья 371 (халатность) — 1;
    • статья 416 (фальсификация доказательств и оперативно-розыскных, контрразведывательных материалов) — 1;
    • статья 425 (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации) — 1.

    В суд направлено 24 уголовных дела по статьям УК РК:

    • статья 190 (мошенничество) — 10;
    • статья 218 (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) — 1;
    • статья 366 (получение взятки) — 3;
    • статья 367 (дача взятки) — 8;
    • стаья 385 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) — 2.

    Возмещенный ущерб (по оконченным уголовным делам) составил 409,6 млн тенге. 

    Ранее ведомство сообщило, что в октябре зарегистрировано 83 правонарушения.

    Теги:
    Борьба с коррупцией КНБ
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают