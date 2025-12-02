09:53, 02 Декабрь 2025 | GMT +5
Итоги ноября: КНБ зарегистрировал 100 коррупционных преступлений
КНБ опубликовал результаты деятельности по противодействию коррупции в ноябре 2025 года, передает агентство Kazinform.
В ноябре зарегистрировано 100 уголовных правонарушений, квалифицируемых по следующим статьям УК РК:
- статья 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) — 8;
- статья 190 (мошенничество) — 15;
- статья 194 (вымогательство) — 1;
- статья 195 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) — 1;
- статья 206 (неправомерные уничтожение или модификация информации) — 1;
- статья 249 (рейдерство) — 2;
- статья 361 (злоупотребление должностными полномочиями) — 11;
- статья 362 (превышение власти или должностных полномочий) — 4;
- статья 364 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) — 1;
- статья 366 (получение взятки) — 17;
- статья 367 (дача взятки) — 33;
- статья 368 (посредничество во взяточничестве) — 2;
- статья 369 (служебный подлог) — 1;
- статья 371 (халатность) — 1;
- статья 416 (фальсификация доказательств и оперативно-розыскных, контрразведывательных материалов) — 1;
- статья 425 (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации) — 1.
В суд направлено 24 уголовных дела по статьям УК РК:
- статья 190 (мошенничество) — 10;
- статья 218 (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) — 1;
- статья 366 (получение взятки) — 3;
- статья 367 (дача взятки) — 8;
- стаья 385 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) — 2.
Возмещенный ущерб (по оконченным уголовным делам) составил 409,6 млн тенге.
Ранее ведомство сообщило, что в октябре зарегистрировано 83 правонарушения.