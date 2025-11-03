Борьба с коррупцией: КНБ отчитался о результатах работы
Как сообщает ведомство, в октябре зарегистрировано 83 правонарушения, квалифицируемых по следующим статьям Уголовного кодекса:
Зарегистрированные правонарушения:
- ст.189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) – 12;
- ст.190 (мошенничество) – 16;
- ст.195 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) – 1;
- ст.206 (неправомерные уничтожение или модификация информации) – 1;
- ст.361 (злоупотребление должностными полномочиями) – 2;
- ст.362 (превышение власти или должностных полномочий) – 3;
- ст.364 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) – 1;
- ст. 366 (получение взятки) – 26;
- ст. 367 (дача взятки) – 11;
- ст.368 (посредничество во взяточничестве) – 4;
- ст.380 (применение насилия в отношении представителя власти) – 1;
- ст.394 (организация незаконной миграции) – 2;
- ст.414 (заведомо незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей) – 1;
- ст.433 (укрытие уголовного правонарушения) – 2.
Направлено в суд 54 уголовных дела:
- ст.147 (нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите) – 1;
- ст.189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) – 1;
- ст.190 (мошенничество) – 17;
- ст.366 (получение взятки) – 19;
- ст.367 (дача взятки) – 11;
- ст.368 (посредничество во взяточничестве) – 5.
В КНБ отметили, что работа в данном направлении продолжается.