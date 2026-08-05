Итоги конкурса на образовательные гранты в Казахстане опубликуют 7 августа

Итоги конкурса на присуждение государственных образовательных грантов на 2026–2027 учебный год будут опубликованы 7 августа в 15:00. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает Kazinform.

По его словам, состоялось заседание республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов на 2026–2027 учебный год.

В состав комиссии вошли общественные деятели, представители государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Ассоциации высших учебных заведений и общественных организаций. В ходе заседания были рассмотрены заявления претендентов, а распределение государственных образовательных грантов осуществлялось на конкурсной основе в соответствии с действующими правилами.

В этом году для участия в конкурсе было подано более 127 тысяч заявлений. Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользовались направления подготовки «Педагогические науки», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» и «Информационно-коммуникационные технологии».

Как сообщил Саясат Нурбек, по итогам приемной кампании ожидается самый высокий конкурс на один грант по образовательным программам, готовящим будущих переводчиков, дипломатов, юристов, психологов и педагогов.

Министр также напомнил, что прием документов в высшие учебные заведения продлится до 25 августа 2026 года.

Ранее мы писали о том, где опубликуют результаты конкурса на гранты.