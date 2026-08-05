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    Более 127 тысяч заявлений подано на конкурс образовательных грантов в Казахстане

    Сегодня, 5 августа, состоялось заседание республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов, передает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

    гранты учеба
    Фото: Миннауки РК

    В состав комиссии вошли общественные деятели, представители государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Ассоциации высших учебных заведений и общественных организаций. Комиссия рассмотрела заявления абитуриентов. Далее государственные образовательные гранты будут присуждаться на конкурсной основе в соответствии с баллами, набранными абитуриентами на Едином национальном тестировании (ЕНТ), и утвержденными правилами.

    Для участия в конкурсе на присуждение государственных образовательных грантов подано более 127 тысяч заявлений. Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользуются образовательные программы по направлениям «Педагогические науки», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» и «Информационно-коммуникационные технологии». По итогам приемной кампании наиболее высокий конкурс на один образовательный грант ожидается среди поступающих на образовательные программы по подготовке переводчиков, дипломатов, юристов, психологов и педагогов.

    состоялось заседание республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов
    Фото: Миннауки и высшего образования

    Итоги конкурсного отбора будут опубликованы до 10 августа на официальных страницах в социальных сетях министра Саясата Нурбек, Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования. Прием документов в высшие учебные заведения завершится 25 августа.

    Ранее мы писали о том где и когда их опубликуют результаты конкурса на гранты.

    Наука Гранты Образование Миннауки и высшего образования РК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор