Более 127 тысяч заявлений подано на конкурс образовательных грантов в Казахстане

Сегодня, 5 августа, состоялось заседание республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов, передает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

В состав комиссии вошли общественные деятели, представители государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Ассоциации высших учебных заведений и общественных организаций. Комиссия рассмотрела заявления абитуриентов. Далее государственные образовательные гранты будут присуждаться на конкурсной основе в соответствии с баллами, набранными абитуриентами на Едином национальном тестировании (ЕНТ), и утвержденными правилами.

Для участия в конкурсе на присуждение государственных образовательных грантов подано более 127 тысяч заявлений. Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользуются образовательные программы по направлениям «Педагогические науки», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» и «Информационно-коммуникационные технологии». По итогам приемной кампании наиболее высокий конкурс на один образовательный грант ожидается среди поступающих на образовательные программы по подготовке переводчиков, дипломатов, юристов, психологов и педагогов.

Фото: Миннауки и высшего образования

Итоги конкурсного отбора будут опубликованы до 10 августа на официальных страницах в социальных сетях министра Саясата Нурбек, Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования. Прием документов в высшие учебные заведения завершится 25 августа.

Ранее мы писали о том где и когда их опубликуют результаты конкурса на гранты.