Результаты конкурса на гранты-2026: где и когда их опубликуют

Для тысяч абитуриентов и их родителей наступает один из самых волнительных этапов вступительной кампании — публикация результатов конкурса на государственные образовательные гранты. Министерство науки и высшего образования Казахстана сообщило, где можно будет ознакомиться со списком обладателей грантов, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ознакомиться со списком обладателей грантов можно будет на официальных ресурсах министра науки и высшего образования РК:

Результаты также опубликуют на официальных площадках Министерства науки и высшего образования РК:

По информации ведомства, список обладателей государственных образовательных грантов будет опубликован до 10 августа.

Напомним, основное ЕНТ-2026 проходило с 10 мая по 10 июля. За этот период в тестировании приняли участие 233 тысячи абитуриентов, которые с учетом двух попыток сдали экзамен 422 тысячи раз. Большинство участников — 73,1% — выбрали казахский язык тестирования. На русском языке ЕНТ сдавали 26,8% абитуриентов, еще 383 человека прошли тестирование на английском языке.

Ранее сообщалось, что по итогам тестирования пороговый балл набрали около 177 тысяч абитуриентов, что составляет 76% от общего количества участников.