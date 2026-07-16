Список обладателей госгрантов опубликуют в Казахстане до 10 августа

Итоги конкурса на присуждение государственных образовательных грантов в Казахстане будут опубликованы до 10 августа. Об этом сообщила председатель Комитета высшего и послевузовского образования МНВО Гульжан Джарасова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Прием документов для участия в конкурсе стартовал 13 июля и продлится до 20 июля включительно. Подать заявление можно как через приемные комиссии вузов, так и в онлайн-формате посредством портала eGov.kz.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фотографию размером 3×4, документ об образовании, а также документы, подтверждающие право на участие в конкурсе по льготным категориям (при наличии).

— Итоги конкурса и списки обладателей государственных образовательных грантов будут опубликованы до 10 августа, — сказала Гульжан Джарасова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В Миннауки напомнили, что основное ЕНТ-2026 проходило с 10 мая по 10 июля. За этот период в тестировании приняли участие 233 тысячи абитуриентов, которые с учетом двух попыток сдали экзамен 422 тысячи раз.

Большинство участников — 73,1% — выбрали казахский язык тестирования. На русском языке ЕНТ сдавали 26,8% абитуриентов, еще 383 человека прошли тестирование на английском языке.

При регистрации участники самостоятельно выбирали дату, время и пункт тестирования. При этом на обе попытки основного ЕНТ абитуриенты могли выбрать только одну комбинацию профильных предметов. Формат тестирования в этом году остался без изменений: три обязательных предмета, два профильных, 120 заданий, максимальный результат — 140 баллов, а продолжительность экзамена составила 4 часа (240 минут).

Ранее сообщалось, что по итогам тестирования пороговый балл набрали около 177 тысяч абитуриентов, что составляет 76% от общего количества участников.

Средний балл ЕНТ по пяти предметам составил 69 баллов. Наивысший результат 140 баллов набрали Асет Альтаир из Павлодарской и Балхан Альфия (с помощью конвертации КАЗТЕСТ) из Кызылординской области. 821 человек набрали свыше 130 баллов.