Итоги года «Самрук-Қазына»: рост активов, инвестпроекты и соцподдержка

Финансовые показатели

Как сообщили в фонде, несмотря на волатильность цен на энергоносители и сложные внешние условия, группа продемонстрировала рост. По итогам года активы ожидаются на уровне около 45 трлн тенге, что примерно на 10% выше показателя 2024 года. Прогнозируемая выручка составит свыше 18 трлн тенге, что на 12% больше, чем годом ранее. Ожидаемая чистая прибыль превышает 2 трлн тенге, что сопоставимо с результатами прошлого года.

Фото: Фонд «Самрук-Қазына»

Инвестиционные проекты

В настоящее время портфель группы «Самрук-Қазына» включает более 130 проектов общей стоимостью порядка 52 трлн тенге. Они реализуются в сферах нефтегазохимии, энергетики, логистики и коммуникаций.

В 2025 году завершена реализация 9 крупных инвестиционных проектов на сумму свыше 1,1 трлн тенге. В их числе:

строительство опреснительного завода в Кендерли мощностью 50 тыс. кубометров воды в сутки, что позволило снизить дефицит пресной воды в Жанаозене и Мангистауской области;

увеличение мощности завода CASPI BITUM в 1,5 раза — до 750 тыс. тонн в год, что обеспечивает внутренний рынок дорожным битумом;

ввод в эксплуатацию газопровода «Талдыкорган — Ушарал», благодаря которому газом будут обеспечены 84 населенных пункта с населением около 134 тыс. человек;

запуск солнечной электростанции мощностью 50 МВт в Жанаозене;

открытие контейнерного хаба в Актау мощностью 120 тыс. ДФЭ в год и терминала ZHETYSU в Алматы мощностью 115 тыс. ДФЭ, что усилило транзитный потенциал страны.

Фото: Фонд «Самрук-Қазына»

Международное сотрудничество

Фонд продолжил расширение присутствия на внешних рынках. В частности, в рамках Казахстанско-Китайского делового совета подписано более 70 коммерческих документов на сумму свыше 15 млрд долларов.

В ходе визита в США были заключены соглашения с рядом крупных компаний. Так, подписан контракт с Boeing на приобретение 18 воздушных судов, КТЖ договорилось с Wabtec о производстве на казахстанском заводе 300 грузовых локомотивов и их сервисном обслуживании, а «Казахтелеком» подписал соглашение с Amazon Kuiper о запуске услуг спутниковой связи в Казахстане.

Кроме того, в 2025 году достигнуты договоренности о сотрудничестве с Иорданией, Монголией и Руандой.

В рамках официального визита Президента Казахстана в Японию компании группы фонда подписали 9 документов на общую сумму 1,5 млрд долларов, охватывающих энергетику и ВИЭ, цифровизацию, горнодобывающий сектор и транспорт.

Закупки и поддержка бизнеса

Поддержка отечественных товаропроизводителей остается одним из приоритетов фонда. Международные организации, включая ОЭСР, Всемирный банк, ЕБРР и Азиатский банк развития, признали систему закупок «Самрук-Қазына» соответствующей передовым международным стандартам.

Объем закупок у отечественных производителей вырос с 625 млрд тенге в 2023 году до 2 трлн тенге в текущем году.

Социальные проекты

В фонде сообщили, что за последние два года на социальные проекты и благотворительность было направлено около 1,5 трлн тенге. Средства использованы на строительство медицинских объектов, развитие реабилитационной инфраструктуры и поддержку инклюзивного образования.

Фото: Фонд «Самрук-Қазына»

К концу года в стране функционируют 55 реабилитационных центров, открыт 31 кабинет инклюзии для 1,5 тыс. детей, работают 18 спортивных комплексов, охватывающих 740 тыс. жителей.

Фото: Фонд «Самрук-Қазына»

Также различные социальные проекты реализованы в Уральске, Кызылорде, Семее, Алматы, Шымкенте и Таразе. Медицинский поезд оказал помощь более 100 тыс. человек. В целом поддержку в этом году получили около 1 млн казахстанцев.

В рамках проекта «Таза Қазақстан» за два года высажено 5,8 млн деревьев.

Искусственный интеллект

На сегодня группа «Самрук-Қазына» реализует 62 проекта с применением искусственного интеллекта в производстве, промышленной безопасности и технологических процессах.

Созданы корпоративные ИИ-ассистенты и внедрена нейросеть SKAI, которая анализирует управленческие и финансовые материалы, повышая прозрачность принятия решений.

В фонде отметили, что в течение двух лет планируется переход к модели, при которой до 70% управленческих решений будут приниматься с участием искусственного интеллекта. На 2026 год установлен целевой показатель роста EBITDA на 5% за счет внедрения ИИ-решений.