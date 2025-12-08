РУ
    Итоги чемпионата РК по тяжелой атлетике: международное судейство и строгий антидопинг

    В Астане завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике, передает корреспондент Kazinform.

    Фото: Виктор Федюнин \ Kazinform

    Генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики Казахстана и чемпионка Азии Мадина Астамирова также являющаяся судьей международной категории рассказала о составе судейского корпуса и результатах антидопинговой работы. 

    По ее словам, развитие судейства является одним из приоритетов федерации.

    — На чемпионате Казахстана отработали 36 судей, из них 28 имеют международную категорию. Судейство возглавляет главный судья Руслан Сергеев — это очень опытный специалист, который не относится ни к одному региону и обеспечивает объективность решений, — отметила она.

    Фото: Виктор Федюнин \ Kazinform

    Мадина Астамирова подчеркнула, что спорные ситуации в тяжелой атлетике возникают редко.

    — Основные вопросы обычно связаны с техникой, например, дожим локтя или форма одежды. Все решения принимаются коллегиально. В случае разногласий окончательное решение остается за главным судьей, — пояснила она.

    Комментируя поведение спортсменов после успешного подхода, она уточнила, что эмоциональные жесты не запрещены правилами.

    — Судья может сделать замечание только в части безопасности. Пока штанга над головой — фокус не должен пропадать, — сказала представитель федерации.

    Генеральный секретарь федерации напомнила, что борьба с допингом — ключевое направление реформ последних двух лет.

    — Количество положительных проб мы снизили примерно на 95 процентов. Это результат системной работы совместно с Казахстанским антидопинговым центром, — подчеркнула она.

    По словам М. Астамировой, федерация значительно усилила контроль.

    — Мы увеличили объем тестирования до 500 проб в год, ни в одном виде спорта так часто и много не проверяют спортменов, плюс действует международный контроль. По итогам 2024 года выявлено пять положительных проб — в основном мочегонные и лекарственные препараты. По каждому случаю проводится внутреннее расследование, — сказала она. 

    Она также отметила, что дисциплинарные меры применяются строго.

    — Если тренер или спортсмен нарушает правила — даже в части лекарственных препаратов — мы применяем санкции. Наша конечная цель — полностью исключить риск нарушений и обеспечить чистый спорт, — заключила М. Астамирова.

    Ранее сообщалось, о борьбе с допингом которую проводит федерация тяжелой атлетики Казахстана. 

