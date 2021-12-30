Итоги 2021 года: как проходили визиты Касым-Жомарта Токаева в зарубежные страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в этом году посетил ряд стран в рамках рабочих и государственных визитов. Общее количество проведенного времени за рубежом Президента страны составило 19 дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подводя итоги деятельности Президента за 2021 год, можно отметить, что Касым-Жомарт Токаев принял участие в 500 протокольных мероприятиях, а также присутствовал в 150 мероприятиях международного формата.

В частности, Глава государства в этом году посетил 10 стран в рамках государственных, рабочих и официальных визитов.

Визит в Санкт-Петербург

Буквально на днях сообщалось, что Президент Казахстана прибыл в Санкт-Петербург (Российская Федерация) с рабочим визитом, в ходе которого Касым-Жомарт Токаев принял участие в традиционной неформальной встрече глав государств стран-участниц Содружества Независимых Государств.

В ходе встречи лидеры СНГ обсудили итоги проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспективы развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности Организации.

Отметим, что на полях неформального саммита Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным.

Лидеры стран обсудили различные аспекты стратегического партнерства Казахстана и России. Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин высказали удовлетворение развитием торгово-экономических отношений двух стран, а также отметили необходимость укрепления взаимодействия в образовании, цифровизации, энергетике и других сферах.

Визит в Туркменистан

Глава государства в этом году посетил Туркменистан два раза - в рамках рабочего визита для участия в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и государственного визита.

6 августа Касым-Жомарт Токаев посетил страну с рабочим визитом. В тот день Президент Казахстана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Также Касым-Жомарт Токаев встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым в национальной туристической зоне «Аваза» города Туркменбаши.

Напомним, по итогам Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии было принято Совместное заявление.

В октябре Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова прибыл с государственным визитом в Ашхабад.

В рамках госвизита Президенты Казахстана и Туркменистана провели двусторонние переговоры в расширенном формате, а также в узком кругу.

Стороны рассмотрели состояние и перспективы развития казахско-туркменского стратегического партнерства, а также вопросы региональной и международной повестки дня.

Стоит отметить, что в Ашхабаде Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Касым-Жомарту Токаеву чистокровного ахалтекинского жеребца и щенка туркменского тазы.

«Я буду лично проверять его состояние, посещать, и естественно, буду бережно относиться к вашему подарку», - обратился тогда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поблагодарив Гурбангулы Бердымухамедова.

Госвизит Президента в Южную Корею

16 августа текущего года Президент Казахстана по приглашению Президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина прибыл с государственным визитом в Сеул.

Тогда сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев стал первым мировым лидером, прибывшим с визитом в Южную Корею с момента начала пандемии.

Программа государственного визита нашего Президента была насыщенна.

Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея начался с церемонии официальной встречи Президента Казахстана в Голубом доме. Глава государства также принял участие в церемонии, посвященной памяти национального героя корейского народа Хон Бом До. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев в рамках своего визита принял участие в церемонии возложения венка к Монументу павшим за Родину, расположенному в Сеуле.

Рабочий визит в Турцию

Одним из значимых событий стал рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Стамбул в ноябре. Целью визита Президента являлось участие в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В ходе саммита рассмотрены перспективы укрепления многопланового взаимодействия в рамках Тюркского совета с акцентом на развитие торговли, цифровизации, зеленых технологий и других актуальных направлений.

12 ноября Глава государства участвовал в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

По итогам Саммита был принят ряд важных решений, в том числе Совет сотрудничества тюркоязычных государств был переименован на «Организацию тюркских государств».

В рамках своего визита Глава государства также принял участие в открытии нового офиса Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Официальный визит в Бельгию

25-26 ноября этого года Глава государства с официальным визитом посетил Королевство Бельгия.

Официальный визит Касым-Жомарт Токаев в Бельгию начался со встречи с Королем Филиппом. Глава государства обозначил ряд перспективных направлений дальнейшего сотрудничества между Казахстаном и Бельгией.

Во время официального визита в Брюссель Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

В Брюсселе состоялись переговоры Президента Казахстана в представителем Европейского Союза. Также состоялся ряд встреч с руководителями крупных европейских компаний.

Визит в Швейцарию

28 ноября Касым-Жомарт Токаев прилетел в Швейцарскую Конфедерацию.

В Женеве состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева с Федеральным Президентом Швейцарии Ги Пармеланом, по итогам стороны подписали ряд межправительственных и коммерческих соглашений.

Глава государства в ходе своего визита в Женеву выступил на заседании Инвестиционного круглого стола.

На сегодня более 200 швейцарских компаний успешно инвестируют и работают в Казахстане.

Добавим, что в 2021 году состоялись три международных форума с участием Главы государства. Также стоит отметить, что 12 дней составляет количество проведенных дней Касым-Жомарта Токаева в регионах Казахстана.