Итальянский эксперт восхитился игрой Темирлана Анарбекова в Лиге Чемпионов

В ночь на 6 ноября алматинский футбольный клуб «Кайрат» едва не преподнес сенсацию в Лиге чемпионов, уступив на выезде миланскому «Интеру» всего в один мяч. По ходу встречи чемпион Казахстана пропустил мяч в концовке первого тайма, но во второй половине сумел сравнять счет, заставив фаворита прилагать максимум усилий, чтобы сохранить победу.

Итальянский спортивный журналист Пауло Камедде отметил впечатляющую игру казахстанской команды и особо выделил вратаря Темирлана Анарбекова.

— Я ожидал увидеть уверенную победу «Интера», скажу откровенно, минимум в четыре мяча. Они играли на своем поле, их поддерживал заполненный до отказа стадион, класс игроков «Интера» и «Кайрата» несопоставим, клуб играет первый раз в общем этапе против финалиста прошедшей Лиги Чемпионов. Казалось бы, итог очевиден. Тем удивительнее оказался конечный результат, который дался миланцам очень тяжело. Никакой легкой прогулки и близко не было. Это говорит о том, что клуб из Алматы не так прост как кажется. Они достойно смотрелись, не поставив автобус у своих ворот, а старались играть в атаку, — признался эксперт.

Он также подчеркнул талант молодого защитника Дастана Сатпаева и отметил, что «Кайрат» является крепкой тренерской командой, способной бороться за очки с серьёзными европейскими клубами, если будет играть так же, как против «Интера».

— Уразбахтин создал команду крепкий орешек, который не так просто расколоть. Если «Кайрат» будет играть с «Копенгагеном» и «Олимпиакосом» как с «Интером», то победы обязательно придут, — заявил Пауло Камедде.





Напомним, вратарь «Кайрата» Анарбеков вошел в тройку лучших игроков тура Лиги чемпионов.