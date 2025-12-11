Итальянская кухня получила статус нематериального наследия ЮНЕСКО

На сайте организации отмечается, что итальянская культура еды — это «коллективная практика, подчеркивающая уважение к продуктам, бережное отношение к ресурсам и ценность совместного времяпрепровождения за столом».

Отдельный акцент сделан на рецептах, ориентированных на минимизацию отходов, и передаче вкусов, навыков и семейных традиций от поколения к поколению.

Впервые в перечень нематериального наследия включена не отдельная кулинарная техника или блюдо, а целая национальная кухня как феномен. Ранее в список уже входили 21 объект из Италии, среди них — искусство приготовления неаполитанской пиццы и оперное пение.

Заявку на признание итальянской гастрономической культуры подало правительство страны в 2023 году, вскоре после вступления Джорджи Мелони в должность премьер-министра. Комментируя решение ЮНЕСКО, Мелони подчеркнула, что кухня для итальянцев является частью их самобытности.

— Для нас это не просто еда и не набор рецептов. Это культура, традиции, труд и богатство, — написала она в соцсетях.

Напомним, итальянская кухня славится разнообразием: практически каждый регион страны имеет свои фирменные блюда и уникальные виды пасты. Одним из ранее признанных ЮНЕСКО кулинарных элементов стало «искусство неаполитанских пиццайоло», история которого восходит к созданию первой неаполитанской пиццы в 1889 году.

