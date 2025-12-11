Итальянская кухня получила статус нематериального наследия ЮНЕСКО
ЮНЕСКО официально внесла итальянскую кухню и связанные с ней традиции в список нематериального культурного наследия, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.
На сайте организации отмечается, что итальянская культура еды — это «коллективная практика, подчеркивающая уважение к продуктам, бережное отношение к ресурсам и ценность совместного времяпрепровождения за столом».
Отдельный акцент сделан на рецептах, ориентированных на минимизацию отходов, и передаче вкусов, навыков и семейных традиций от поколения к поколению.
Впервые в перечень нематериального наследия включена не отдельная кулинарная техника или блюдо, а целая национальная кухня как феномен. Ранее в список уже входили 21 объект из Италии, среди них — искусство приготовления неаполитанской пиццы и оперное пение.
Заявку на признание итальянской гастрономической культуры подало правительство страны в 2023 году, вскоре после вступления Джорджи Мелони в должность премьер-министра. Комментируя решение ЮНЕСКО, Мелони подчеркнула, что кухня для итальянцев является частью их самобытности.
— Для нас это не просто еда и не набор рецептов. Это культура, традиции, труд и богатство, — написала она в соцсетях.
Напомним, итальянская кухня славится разнообразием: практически каждый регион страны имеет свои фирменные блюда и уникальные виды пасты. Одним из ранее признанных ЮНЕСКО кулинарных элементов стало «искусство неаполитанских пиццайоло», история которого восходит к созданию первой неаполитанской пиццы в 1889 году.
Ранее сообщалось, что Казахстан переживает ресторанный бум.