Итальянец Янник Синнер во второй раз подряд стал победителем Уимблдона

Итальянец Янник Синнер в финале обыграл представителя Германии Александра Зверева. За победу на турнире Синнер получит 4,8 млн доллара призовых, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

В воскресенье, 12 июля, на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета состоялся финальный матч мужского разряда на Уимблдоне. За титул поспорили первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев. Теннисисты провели на корте 3 часа 46 минут. За это время Синнер выполнил 15 подач навылет, допустил две двойные ошибки, а также сумел реализовать два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Зверева 17 эйсов и две двойные ошибки.

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 в пользу Синнера. В личных встречах итальянец теперь ведет со счетом 11-4. Синнер выиграл десять последних матчей против Зверева, начиная с турнира в Цинциннати в 2024 году.

Синнеру 24 года, он занимает первое место в мировом рейтинге. В активе спортсмена теперь пять титулов на турнирах Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии (2024, 2025), Открытый чемпионат США (2024) и Уимблдон (2025, 2026). Кроме того, на счету итальянца 29 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), включая две победы на Итоговом турнире ATP (2024, 2025). В составе сборной Италии Синнер стал двукратным обладателем Кубка Дэвиса (2023, 2024).

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Александру Звереву 29 лет. Он занимает третье место в рейтинге ATP, однако после Уимблдона поднимется на вторую строчку. В июне немецкий теннисист впервые в карьере стал чемпионом турнира Большого шлема, выиграв «Ролан Гаррос». В его активе 25 титулов на турнирах под эгидой ATP в одиночном разряде, включая две победы на Итоговом турнире ATP (2018, 2021). Зверев также является победителем одиночного турнира Олимпийских игр в Токио, которые прошли в 2021 году.

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Ранее сообщалось, что чемпионкой Уимблдона-2026 стала чешка Линда Носкова.