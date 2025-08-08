Италия построит самый длинный подвесной мост в мире

Согласно проекту, мост будет построен в одном из самых сейсмоопасных районов Средиземноморья, сможет выдержать мощные подземные толчки.

За последние годы власти предприняли несколько попыток реализации проекта Мессинского моста, однако они потерпели неудачу из-за опасений по поводу стоимости, ущерба окружающей среде, безопасности или возможного вмешательства мафии.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала, что последний проект не был легким, но она считает его «инвестицией в настоящее и будущее Италии».

Согласно окончательному проекту, мост через Мессинский пролив будет иметь длину основного пролета 3,3 км, по нему будет организовано автомобильное и железнодорожное движение. Стоимость проекта — 13,5 млрд евро. Власти хотят включить затраты на строительство в военные расходы, чтобы проект был зачтен в целевой показатель НАТО в 5% ВВП, выделяемых на оборону.

Строительство планируют завершить через 7-8 лет. Проект должен обеспечить экономический рост для Сицилии и Калабрии — двух беднейших регионов Италии за счет создания 120 тысяч рабочих мест.

Теперь проект должен получить одобрение Итальянской счетной палаты, а также природоохранных органов как на национальном, так и на европейском уровне.

Местные жители по обе стороны пролива, чья собственность может быть изъята в рамках строительства, могут оспорить это решение в суде, из-за чего реализация проекта может быть затянуться.

Калабрийский комитет «Нет мосту» резко осудил планы властей, и назвал их политическим маневром. Местные группы, выступающие против строительства, также заявляют, что реализация проекта потребует миллионов литров воды в день, в то время как Сицилия и Калабрия регулярно страдают от засухи.

В настоящее время пересечь пролив можно только на паромах — переправа занимает около 30 минут. На паромы загружают в том числе железнодорожные составы, которые направляются на Сицилию с материковой части Италии.

