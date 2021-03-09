Итальянская транснациональная компания построит СЭС в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Отырарском районе Туркестанской области дан старт строительству солнечной электростанции. Проект при поддержке АО «НК «KAZAKH INVEST» реализует итальянская транснациональная компания «ENI» (ТОО «Arm Wind»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «KAZAKH INVEST».

В тожественной церемонии по закладке камня приняли участие заместитель акима Туркестанской области Меиржан Мырзалиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в РК Д’Авино Паскуале, управляющий директор компании ТОО «Arm Wind» Алекс Стиловато и региональный директор АО «НК «KAZAKH INVEST» по Туркестанской области Ерсултан Жанабаев.

Планируется, что общая мощность проекта составит 50 МВт. Объем инвестиций в регион в рамках строительства солнечного парка превысит 12,5 млрд тенге, планируется создать около 200 рабочих мест.

«Наша компания «ENI» давно работает на территории Республики Казахстан по проектам «Кашаган» и Карачаганак» и др. Мы всецело поддерживаем политику Казахстана по переходу на возобновляемые источники энергии. В Туркестанской области мы начинаем новый проект – строительство СЭС. Наличие большого количества солнечных дней в Отырарском районе позволит нам производить здесь достаточный объем электроэнергии. От имени нашей компании выражаю благодарность местным властям и KAZAKH INVEST за всестороннее содействие» - отметил управляющий директор компании ТОО «Arm Wind» Алекс Стиловато.

В ходе реализации проекта будут установлены 113,5 тыс. солнечных панелей, которые будут производить 90 млн КВт*ч электроэнергии в год. Это позволит покрыть 2% дефицита электроэнергии Туркестанской области. Строительство планируется завершить в 4 квартале текущего года, а к концу года СЭС начнет производить электричество.

Стоит отметить, что для итальянской ТНК это не первый проект в сфере возобновляемых источников энергии. Накануне компания завершила строительство ветряной электростанции мощностью 48 МВт в Актюбинской области.