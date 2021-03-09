Итальянская транснациональная компания построит СЭС в Туркестанской области
В тожественной церемонии по закладке камня приняли участие заместитель акима Туркестанской области Меиржан Мырзалиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в РК Д’Авино Паскуале, управляющий директор компании ТОО «Arm Wind» Алекс Стиловато и региональный директор АО «НК «KAZAKH INVEST» по Туркестанской области Ерсултан Жанабаев.
Планируется, что общая мощность проекта составит 50 МВт. Объем инвестиций в регион в рамках строительства солнечного парка превысит 12,5 млрд тенге, планируется создать около 200 рабочих мест.
«Наша компания «ENI» давно работает на территории Республики Казахстан по проектам «Кашаган» и Карачаганак» и др. Мы всецело поддерживаем политику Казахстана по переходу на возобновляемые источники энергии. В Туркестанской области мы начинаем новый проект – строительство СЭС. Наличие большого количества солнечных дней в Отырарском районе позволит нам производить здесь достаточный объем электроэнергии. От имени нашей компании выражаю благодарность местным властям и KAZAKH INVEST за всестороннее содействие» - отметил управляющий директор компании ТОО «Arm Wind» Алекс Стиловато.
В ходе реализации проекта будут установлены 113,5 тыс. солнечных панелей, которые будут производить 90 млн КВт*ч электроэнергии в год. Это позволит покрыть 2% дефицита электроэнергии Туркестанской области. Строительство планируется завершить в 4 квартале текущего года, а к концу года СЭС начнет производить электричество.
Стоит отметить, что для итальянской ТНК это не первый проект в сфере возобновляемых источников энергии. Накануне компания завершила строительство ветряной электростанции мощностью 48 МВт в Актюбинской области.