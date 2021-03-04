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Итальянская энергетическая компания приступила к строительству СЭС в Туркестанской области

4 Марта 2021, 16:18
Итальянская энергетическая компания приступила к строительству СЭС в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Солнечная электростанция, расположенная в Туркестанской области, является первой крупной инвестицией международной транснациональной энергетической компании «Eni» в секторе солнечной энергетики страны. Общая стоимость инвестиционного проекта - 12 млрд тенге. Вблизи села Шаульдер Отырарского района начались работы по строительству солнечной электростанции мощностью 50 МВт. В торжественной церемонии приняли участие заместитель акима Туркестанской области Меиржан Мырзалиев и делегация из Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

«В регионе есть все возможности для развития альтернативных видов энергии, активного внедрения технологий, использующих солнечную и ветровую энергию. Модернизация и развитие источников электроэнергии - одно из приоритетных направлений экономики области. В Туркестанской области наблюдается дефицит электроэнергии в 320 МВт. В связи с этим для нужд области на сегодняшний день реализовано 10 инвестиционных проектов в направлении строительства солнечных и гидроэлектростанций», - сказал М. Мырзалиев.

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Отметим, электростанция, которую возводит ТОО «Arm Wind» - местное дочернее предприятие международной компании «Eni», занимает площадь в 100 га. Компания построит более 100 тысяч фотоэлектрических панелей, подстанцию и воздушные линии электропередач протяженностью 8 км. Первый крупный инвестиционный проект «Eni» в сфере солнечной энергетики страны выдаст первую электроэнергию в 4 квартале текущего года. Полная реализация данного проекта завершится к началу 2022 года. Таким образом, компания внесет свой вклад в постепенную декарбонизацию энергетического сектора страны. Новая электростанция позволит избежать выбросов парниковых газов более чем на 1,2 млн тонн в эквиваленте CO2 за весь срок службы электростанции.

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Отметим, в Туркестанской области ведется строительство 9 крупных солнечных электростанций и 6 гидроэлектростанций. В том числе среди них ТОО «Arm Wind», ТОО «Hevel Казахстан», ТОО «KZT Solar». В этом году в Туркестанской области планируется строительство солнечных станций мощностью 120 МВт на сумму 52 млрд тенге.

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Энергетика   Туркестанская область   Экология   Акимат   Строительство   Италия  
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