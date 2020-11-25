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IT сфера и туризм дадут около 300 тысяч новых рабочих мест – Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Ноября 2020, 12:03
IT сфера и туризм дадут около 300 тысяч новых рабочих мест – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития IT сферы и туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует по-настоящему сделать приоритетными новые для нас направления – IT сфера и туризм. Вместе они дадут нам около 300 тысяч новых рабочих мест. Инвестиции в сферу обработки и хранения данных увеличатся в 6 раз, мы также будет активно продвигать казахстанский экспорт, наша задача увеличить объем несырьевого экспорта в 2 раза до 40 млрд долларов в год», - сказал Касым-Жомарт Токаев на ХХ съезде партии Nur Otan.

По словам Президента, огромный потенциал имеет аграрный сектор.

«Нужно двигаться к новой модели развития отрасли. Все инструменты финансовые и не финансовой поддержки важно направить на решение стратегических задач и полностью оцифровать. Будут созданы 7 крупных эко-систем по производству и переработке сельхозпродукции с вовлечением 350 тысяч фермерских и домашних хозяйств. Это новые рабочие места и стабильный доход для сельчан», - отметил Глава государства.

«Следует принять меры по освоению более 600 тысяч га новых орошаемых земель. К 2025 году объем валовой продукции сельского хозяйства увеличится на треть, а объем экспорта – в два раза. В рамках поддержки предпринимательства особое внимание будет уделено развитию конкуренции, укреплению верховенства закона и модернизации судебной системы. Это базовые элементы, без которых построение эффективной рыночной экономики невозможно», - заключил К. Токаев.


Воспрепятствование бизнесу б


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