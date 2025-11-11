IT, кулинария и шитье — самые востребованные направления на платформе Skills Enbek

Всего на Платформе зарегистрировались более 860 тыс. пользователей, из которых 472,2 тыс. — в 2025 году.

Из 51,4 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, 16,3 тыс. человек — молодежь до 35 лет, в основном из города Шымкента, Туркестанской, Кызылординской и Костанайской областей.

С момента запуска авторы опубликовали на платформе более 1 000 курсов по различным направлениям, из них 375 — бесплатные. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

Самыми популярными курсами в октябре стали: «IT и телекоммуникации», «Повар-кондитер», «Управление персоналом», «Шитье».

На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов. Обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Enbek.kz. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на платформе.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в рамках программы молодежной практики трудоустроено более 21,5 тысячи молодых специалистов.