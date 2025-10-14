РУ
    11:25, 14 Октябрь 2025

    Молодежная практика: какие профессии востребованы в регионах

    С начала 2025 года в рамках программы молодежной практики трудоустроено более 21,5 тысячи молодых специалистов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

    Фото: Министерство труда и социальной защиты населения РК.

    Всего в 2025 году по этому направлению планируется обеспечить работой 33 тысячи молодых казахстанцев.

    Наибольшее число участников программы зафиксировано в Туркестанской (6 тысяч), Кызылординской (2,3 тысячи), Жамбылской (1,7 тысячи), Актюбинской (1,5 тысячи) областях и городе Шымкент (1,3 тысячи).

    Из общего числа участников 66,5% составляют женщины, а 59,1% — жители сельской местности.

    Среди наиболее востребованных профессий, на которые были трудоустроены участники молодежной практики: учитель общеобразовательной школы — 5 863 человека, медицинский персонал — 2 005, программист — 1 094, воспитатель дошкольного учреждения — 807, юрист — 784, фельдшер — 766.

    В ведомстве отметили, что участниками программы могут стать безработные выпускники не старше 35 лет, желающие получить первоначальный опыт работы по своей специальности. Для этого необходимо подать заявление в карьерный центр, соискателю подберут место стажировки и назначат наставника от работодателя.

    Средняя заработная плата участников молодежной практики по республике составляет 118 тысяч тенге.

    — В этом году я окончил Западно-Казахстанский высший медицинский колледж по специальности «Лечебное дело». После получения диплома обратился в карьерный центр и зарегистрировался в качестве безработного. Там мне рассказали о молодежной практике. Через 10 дней выдали направление в Каратобинскую районную больницу, а уже с 3 сентября меня приняли в штат на постоянную работу, — поделился один из участников Эльмар Темир.  

    Ранее Kazinform писал о том, что систему автоматического определения статуса безработного планируется внедрить в Казахстане. 

