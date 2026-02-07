История здания, используемого в качестве карцера в Павлодаре

Здание станичного уездного правления на сегодня считается архитектурным памятником. Расположено оно в историческом центре Павлодара и внесено в реестр памятников культуры местного значения.

Здание построили после крупного пожара 1901 года, когда чуть ли не треть Павлодара выгорела. До пожара большинство построек были деревянными, а вот уже после стали переходить на кирпич. Станичное уездное правление располагалось в доме до 1920 года, до этого же периода в подвале находился карцер.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

— До революции исполнительной властью в Павлодаре было станичное уездное правление. Оно выбиралось на станичном сходе. В его состав входили станичный атаман, помощник, трое судей и казначей. В их ведении находилась вся гражданская и хозяйственная деятельность станицы. Они следили за порядком, обеспечивали сохранность имущества жителей, занимались ремонтом дорог и зданий. Станичный суд наказывал за проступки. В зависимости от степени вины были разные наказания: штраф, арест на семь суток или 20 ударов розгами, — рассказывает павлодарский краевед Людмила Баюшева.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

В карцере сидели особо провинившиеся станичники и казаки. В 1918 году, когда началась революция, белогвардейцы садили в подвал большевиков, революционеров, членов Совдепа. Что именно могло происходить в стенах станичного правления остается лишь догадываться.

После революции в 1919 году в здании открыли пункт радиосвязи и телефонную станцию. Использовали дом для этих целей на протяжении 10 лет. Затем уже стали располагаться различные ведомства, сейчас оно также в ведении госорганов.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Меж тем, существует легенда, что не сладко приходилось и тем, кто оказывался в подвале дома купца Дерова. В 1920 году в нем расположились работники органов госбезопасности.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

По слухам, «красные» офицеры на протяжении 50 лет устраивали там пытки, и из дома к Иртышу был подземный проход, по которому выносили тела расстрелянных и выбрасывали в реку.

На пересечении улиц Астана — Лермонтова сейчас расположена высотка, построенная в 1981 году. Но многие старожилы еще помнят, как на этом месте была «Белая» тюрьма. Построили ее примерно в 1880 году на деньги купца Дерова, где отбывали наказание уголовные преступники, а также впоследствии политзаключенные.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Из числа известных личностей в «Белой» тюрьме побывал лидер движения «Алаш» Алихан Бокейханов, а также писатель Александр Солженицын. Противников режима Сталина отправляли сюда, и также по слухам за высоким забором совершались убийства.

