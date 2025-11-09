РУ
    00:28, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    История воссоединения пятерых детей с матерью: семья получила жилье

    Жулдыз Тлеуф, проходившая лечение по причине якобы нервного расстройства, и ее пятеро детей получили новую квартиру. Об этом сообщила старшая дочь семьи Куралай Есболатова на своей странице в соцсетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дети просят защитить свою мать: многодетной семье из Актобе предоставят жилье
    Кадр из видео

    По словам Куралай Есболатовой квартиру предоставили от имени общественного фонда.

    — Это стало неожиданным подарком. Наступил день, которого мы так долго ждали. Спасибо всему народу. Благодаря вашей поддержке мы дожили до этого момента, — сказала она.

    Напомним, ранее пятеро детей из семьи Есболовых просили помощи для своей матери. Жулдыз Тлеуф проходила обследование в одном из медицинских центров Алматы, чтобы подтвердить, что она не страдает психическим заболеванием.

    Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии в Алматы подтвердил, что в настоящее время женщина здорова.

    Аким Актюбинской области Асхат Шахаров поручил городскому акимату обеспечить многодетную семью жильем. Позднее пресс-служба сообщила, что семья отказалась от квартиры, предложенной акиматом.

