РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:02, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Мать пятерых детей из Актобе признали здоровой и выписали из больницы

    Женщина, ставшая героиней громкой истории о принудительной госпитализации, выписана домой, а наблюдение за ее состоянием будет вестись до апреля 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Актобе пятеро детей просят защитить свою мать
    Кадр из видео

    Жулдыз Тлеу находилась в Республиканском научно-практическом центре психиатрии, психотерапии и наркологии с 9 по 22 октября. По итогам обследования, в выписке указано: «на момент выписки здорова».

    Ранее, в апреле 2025 года, женщина была госпитализирована с диагнозом «аффективное расстройство». Медики уточняют, что это временное состояние эмоционального всплеска, которое также наблюдалось у нее в 2017 году. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения № 203, за пациенткой будет проводиться диспансерное наблюдение до апреля 2026 года.

    История семьи Есболовых из Актобе вызвала широкий общественный резонанс. Весной этого года пятеро детей обратились через социальные сети с просьбой защитить их мать. Старшая дочь, Куралай Есболатова, утверждала, что после конфликта с родственниками по линии матери Жулдыз была насильно помещена в психиатрический центр. По словам девушки, причиной конфликта стал спор из-за имущества.

    — Мы остались без дома и без защиты. После госпитализации у мамы забрали телефон, а позже дом был продан. Нам поставили диагноз «шизофрения», но мы не согласны и добиваемся пересмотра заключения, — рассказывала тогда Куралай в видеообращении.

    После публикации истории ситуация взята под контроль региональных властей и Комитета по защите прав детей. Вопрос обеспечения жильем семьи находится на личном контроле акима Актюбинской области Асхата Шахарова. 

    — Самое важное для нас — будущее пятерых детей. Если будут выявлены нарушения, виновные понесут ответственность. Семья не останется без поддержки, — заявил глава региона.

    Сейчас дети находятся под опекой старшей сестры и продолжают обучение. Младший ребенок посещает детский сад, а старшая дочь учится в колледже. По информации управления образования, родительские права Жулдыз Тлеу не ограничены, а все дети обеспечены необходимыми условиями.

    Медицинское заключение о выздоровлении женщины стало ключевым моментом в деле семьи Есболовых. Итоги обследования могут повлиять на дальнейшее судебное разбирательство и восстановление ее прав.

    Теги:
    Дети Регионы Больницы Врачи Актобе Актюбинская область
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают