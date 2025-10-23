Мать пятерых детей из Актобе признали здоровой и выписали из больницы

Жулдыз Тлеу находилась в Республиканском научно-практическом центре психиатрии, психотерапии и наркологии с 9 по 22 октября. По итогам обследования, в выписке указано: «на момент выписки здорова».

Ранее, в апреле 2025 года, женщина была госпитализирована с диагнозом «аффективное расстройство». Медики уточняют, что это временное состояние эмоционального всплеска, которое также наблюдалось у нее в 2017 году. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения № 203, за пациенткой будет проводиться диспансерное наблюдение до апреля 2026 года.

История семьи Есболовых из Актобе вызвала широкий общественный резонанс. Весной этого года пятеро детей обратились через социальные сети с просьбой защитить их мать. Старшая дочь, Куралай Есболатова, утверждала, что после конфликта с родственниками по линии матери Жулдыз была насильно помещена в психиатрический центр. По словам девушки, причиной конфликта стал спор из-за имущества.

— Мы остались без дома и без защиты. После госпитализации у мамы забрали телефон, а позже дом был продан. Нам поставили диагноз «шизофрения», но мы не согласны и добиваемся пересмотра заключения, — рассказывала тогда Куралай в видеообращении.

После публикации истории ситуация взята под контроль региональных властей и Комитета по защите прав детей. Вопрос обеспечения жильем семьи находится на личном контроле акима Актюбинской области Асхата Шахарова.

— Самое важное для нас — будущее пятерых детей. Если будут выявлены нарушения, виновные понесут ответственность. Семья не останется без поддержки, — заявил глава региона.

Сейчас дети находятся под опекой старшей сестры и продолжают обучение. Младший ребенок посещает детский сад, а старшая дочь учится в колледже. По информации управления образования, родительские права Жулдыз Тлеу не ограничены, а все дети обеспечены необходимыми условиями.

Медицинское заключение о выздоровлении женщины стало ключевым моментом в деле семьи Есболовых. Итоги обследования могут повлиять на дальнейшее судебное разбирательство и восстановление ее прав.