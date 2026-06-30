История с «похищением невесты» получила неожиданное продолжение в Туркестанской области

В соцсетях распространилось видео , на котором девушка со слезами и криками просит полицейских о помощи. Пользователи предположили, что ее пытались насильно выдать замуж, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным полиции, во время патрулирования сотрудники заметили автомобиль Kia. Старший лейтенант Ансар Жалгасбеков увидел, что пассажирка машет рукой из окна, пытаясь привлечь внимание. Когда машину остановили, девушка выбежала из салона и попросила защитить ее.

Всех участников инцидента доставили в отдел полиции. По факту принуждения к вступлению в брак возбудили уголовное дело.

— Вместе с тем, девушка отказалась от заявления, ссылаясь на обоюдный характер отношений и объясняя свое поведение ссорой с будущим супругом. В настоящее время по данному факту проводится всесторонняя проверка, устанавливаются объективные обстоятельства произошедшего, — сообщили в ДП Туркестанской области.

Ранее в Шымкенте вынесли приговор по делу о похищении 17-летней студентки колледжа. Трое фигурантов получили по три года лишения свободы, еще один объявлен в розыск.