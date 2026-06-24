По три года получили фигуранты дела о похищении 17-летней девушки в Шымкенте

История получила огласку в январе этого года, когда 17-летняя девушка рассказала в соцсетях, что в ноябре 2025 года четверо мужчин силой посадили ее в машину, отобрали телефон и увезли в село Дербисек Сарыагашского района.

По словам потерпевшей, родственники одного из молодых людей заранее подготовились к сватовству, оказывали на нее давление и заставили написать расписку о том, что она приехала добровольно. Кроме того, девушка утверждала, что ее принуждали к интимной близости.

Позже несовершеннолетней студентке колледжа удалось сбежать и вернуться к матери. После ее обращения в полиции завели уголовное дело по статье 125-1 УК РК «Принуждение к вступлению в брак».

Суд установил, что трое подсудимых вместе с еще одним фигурантом, находящимся в розыске, по предварительному сговору насильно посадили девушку в машину возле АЗС на Ташкентской трассе в Шымкенте и привезли в частный дом в Сарыагашском районе, где силой принуждали ее к вступлению в брак.

Вина подсудимых доказана заключениями судебных экспертиз, вещественными доказательствами и показаниями свидетелей. Судья Айнель Оракбаева отдельно отметила, что потерпевшая была знакома с одним из молодых людей и в тот день согласилась встретиться с ним.

— Потерпевшая добровольно села в автомобиль. Однако на встречу она отправилась как на обычное свидание между молодыми людьми. Согласия на «алып қашу» она не давала, — отметила судья.

Прокурор настаивал на трех годах лишения свободы для каждого из подсудимых. Потерпевшая сторона поддержала позицию гособвинения. Подсудимые вину не признали и просили вынести оправдательный приговор.

Межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента признал троих подсудимых виновными по пунктам 1, 2 и 4 части 2 статьи 125-1 Уголовного кодекса и назначил каждому по три года лишения свободы. Смягчающим обстоятельством для одного из осужденных суд признал наличие малолетних детей.

Приговор не вступил в законную силу. Родственники осужденных с решением суда не согласны и намерены обжаловать его в апелляционном порядке.

Напомним, уголовная ответственность за принуждение к вступлению в брак была введена в Казахстане в сентябре 2025 года. За это преступление предусмотрены различные виды наказания — от штрафа до двух лет лишения свободы. В более тяжких случаях, в том числе если преступление совершено в отношении несовершеннолетних, максимальное наказание может достигать 10 лет.