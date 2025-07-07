История одной могилы: безымянное надгробие около 100 лет соседствует с медиками в Павлодаре

Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи находится наполовину в здании бывшей уездной больницы. Сооружение старинное и располагается на сегодняшний день отчасти в центре города. Построили его в 1907 году.

Фото: Артём Викторов/ Kazinform

Жизнь медиков постоянно бурлит. Во дворе круглые сутки курсируют кареты скорой помощи. Здесь же под кронами деревьев располагается небольшая зона отдыха с лавочками. Водители, фельдшера забегают сюда передохнуть между вызовами, посидеть и поговорить. А «слушает» их, можно сказать, таинственный человек, могила которого располагается тут же.

— Никаких предрассудков или страхов касательно могилы, которая находится рядом со станцией скорой помощи, у медиков нет. Даже те, кто давно работает в службе 103, точно не знают происхождение могилы. По одной из версий, раньше на этом месте находился дом некоего купца, дочь которого якобы и была тут похоронена, — рассказывают одну из городских легенд врачи павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.

Фото: Артём Викторов/ Kazinform

Могила представляет собой надгробие, на котором высечен крест. Обнесено оно небольшой оградкой. Ни имени, ни фамилии, и даже годов жизни того, кто покоится в земле, также не указано.

Фото: Артём Викторов/ Kazinform

Существует и другая версия, которую озвучивают уже павлодарские краеведы и она куда более приближенная к реальности.

— По рассказам краеведов старшего поколения и воспоминаниям старожилов Павлодара здесь похоронен фельдшер уездной больницы Николаев Иван Тимофеевич. Его направили в Павлодар в 1920 году на борьбу с холерой, которая тогда буйствовала в Павлодарском уезде. От чего и когда умер Иван Тимофеевич неизвестно. Похоронили его во дворе больницы, где он работал. На могилу положили плиту, — рассказывает краевед Людмила Баюшева.

Фото: Артём Викторов/ Kazinform

По ее словам, много лет возле могилы стояла беседка, где пациенты уездной больницы собирались, чтобы пообщаться на свежем воздухе. Теперь остались лишь лавочки, больных здесь уже нет. Тайна до конца так и не раскрыта. Но работники станции скорой медицинской помощи не смотря на то, что захоронение безымянное, бережно относятся к могиле.

Напомним, ранее мы рассказывали о здании под мечеть, в котором в итоге стал располагаться музей в Павлодаре.