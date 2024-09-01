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    18:00, 31 Август 2024 | GMT +6

    Как выглядит уездная больница, построенная в Павлодаре 117 лет назад

    Как выглядит уездная больница, построенная в Павлодаре 117 лет назад
    Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

    В 1907 году в Павлодаре открылась уездная больница на 20 коек. Здание до сих пор сохранилось, и находится на улице Абая. Интересно, что, когда строилась больница, официального названия улица не имела, поэтому в народе ее довольно долго называли Больничной, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сейчас здание первой уездной больницы — двухэтажное, из жженого кирпича — затерялось среди частного сектора, от лишних глаз оно скрыто деревьями и невысоким забором. Однако выкрашенная ярко-голубой краской бывшая уездная больница все равно обращает на себя внимание прохожих.

    Как выглядит уездная больница, построенная в Павлодаре 117 лет назад
    Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

    В свое время стройкой руководил Арын Сулейменов — первый фельдшер-казах в Прииртышье. Здесь он принимал больных и жил здесь же, при больнице. Спустя 30 лет известный врач Арын Сулейменов стал жертвой репрессий. В 1991 году в память о нем на здании установили мемориальную доску.

    Построенная в начале XX века уездная больница, позднее стала окружной и районной, а с 1938 года — областной.

    Как выглядит уездная больница, построенная в Павлодаре 117 лет назад
    Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

    За целый век планировка изменилась, появилась пристройка. В середине 90-х были проведены работы по реставрации фасадов, восстановлению кровли и системы вентиляции, согласно проекту института «Казпроектреставрация».

    На сегодня изменилось и само назначение здания. Теперь здесь размещаются различные организации, в том числе — офисы по продаже косметики и климатической техники. Однако к медицине бывшая уездная больница все еще близка. К старинному зданию примыкает еще одно, они буквально делят один на двоих адрес. На Абая, 115 находится областная станция скорой помощи.

    Как выглядит уездная больница, построенная в Павлодаре 117 лет назад
    Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

    Внутри расположены диспетчерская, где принимают вызовы, обучающий класс, симуляционный центр. Машины скорой базируются на подстанциях, а также в гараже станции на улице Толстого. На основной станции реанимобилей нет.

    Как выглядит уездная больница, построенная в Павлодаре 117 лет назад
    Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

    В диспетчерской на Абая все поступившие в «103» звонки ранжируют по категориям срочности — от первой до четвертой. Это делается для того, чтобы определить, на какой вызов нужно направить медиков в первую очередь.

    диспетчерская скорой помощи
    Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform
    диспетчерская скорой помощи
    Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

    В приоритете вызовы по первой категории срочности: ДТП, домашние роды, колото-резаные раны, ожоги и отравления, остановка сердца, инородное тело в дыхательных путях. Добраться на место после такого обращения нужно в течение 10 минут, однако в Павлодарской области стандарт — 7-8 минут. К вызовам второй категории срочности относятся ситуации, когда здоровье больного находится од угрозой, но при этом он может какое-то время обойтись без медицинской помощи. На такие случаи скорая прибывает в течение 15 минут.

    Вызовы третьей категории срочности отрабатывают в течение 30 минут. К вызовам четвертой категории срочности относят ситуации, не представляющие непосредственной угрозы здоровью и жизни больного. Их должны обслужить в течение часа.

    скорая, Павлодар
    Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

     

    Теги:
    фото из истории Здравоохранение Регионы Казахстана Павлодар Регионы Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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