Как выглядит уездная больница, построенная в Павлодаре 117 лет назад
В 1907 году в Павлодаре открылась уездная больница на 20 коек. Здание до сих пор сохранилось, и находится на улице Абая. Интересно, что, когда строилась больница, официального названия улица не имела, поэтому в народе ее довольно долго называли Больничной, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сейчас здание первой уездной больницы — двухэтажное, из жженого кирпича — затерялось среди частного сектора, от лишних глаз оно скрыто деревьями и невысоким забором. Однако выкрашенная ярко-голубой краской бывшая уездная больница все равно обращает на себя внимание прохожих.
В свое время стройкой руководил Арын Сулейменов — первый фельдшер-казах в Прииртышье. Здесь он принимал больных и жил здесь же, при больнице. Спустя 30 лет известный врач Арын Сулейменов стал жертвой репрессий. В 1991 году в память о нем на здании установили мемориальную доску.
Построенная в начале XX века уездная больница, позднее стала окружной и районной, а с 1938 года — областной.
За целый век планировка изменилась, появилась пристройка. В середине 90-х были проведены работы по реставрации фасадов, восстановлению кровли и системы вентиляции, согласно проекту института «Казпроектреставрация».
На сегодня изменилось и само назначение здания. Теперь здесь размещаются различные организации, в том числе — офисы по продаже косметики и климатической техники. Однако к медицине бывшая уездная больница все еще близка. К старинному зданию примыкает еще одно, они буквально делят один на двоих адрес. На Абая, 115 находится областная станция скорой помощи.
Внутри расположены диспетчерская, где принимают вызовы, обучающий класс, симуляционный центр. Машины скорой базируются на подстанциях, а также в гараже станции на улице Толстого. На основной станции реанимобилей нет.
В диспетчерской на Абая все поступившие в «103» звонки ранжируют по категориям срочности — от первой до четвертой. Это делается для того, чтобы определить, на какой вызов нужно направить медиков в первую очередь.
В приоритете вызовы по первой категории срочности: ДТП, домашние роды, колото-резаные раны, ожоги и отравления, остановка сердца, инородное тело в дыхательных путях. Добраться на место после такого обращения нужно в течение 10 минут, однако в Павлодарской области стандарт — 7-8 минут. К вызовам второй категории срочности относятся ситуации, когда здоровье больного находится од угрозой, но при этом он может какое-то время обойтись без медицинской помощи. На такие случаи скорая прибывает в течение 15 минут.
Вызовы третьей категории срочности отрабатывают в течение 30 минут. К вызовам четвертой категории срочности относят ситуации, не представляющие непосредственной угрозы здоровью и жизни больного. Их должны обслужить в течение часа.