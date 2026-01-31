История метеостанций Казахстана началась в Кызылординской области

Как говорит начальник отдела гидрометеорологического мониторинга филиала РГП «Казгидромет» по Кызылординской области Индира Байжанова, в настоящее время в регионе расположены 9 метеорологических, 6 автоматических метеорологических и 1 аэрологическая станция.

В их числе есть 3 станции, имеющие более чем вековую историю наблюдений. Это метеостанции в Аральске, Казалинске и Жосалы. В работе Казалинской метеостанции в разные годы были перерывы. Только с 1881 года она работает безостановочно.

Фото: Кызылординский филиал РГП Казгидромет

— Станция вначале называлась «Форт I». Позднее, примерно в 1881 году она начала называться Казалинской. Она работает по программе II категории. Осадкомер Третьякова был установлен в 1953 году, а флюгер с тяжелой доской в апреле 1958 года. Вначале станция была в ведении военно-топографического отдела Туркестанского военного округа, и ее обслуживали военнослужащие. Но сведений о местоположении метеоплощадки не сохранилось, — сказала Индира Байжанова.

Фото: Кызылординский филиал РГП Казгидромет

В 1881 году станция была во дворе трехклассного городского училища в юго-восточной части города.

В 1884 году станция разместилась на северо-западной окраине города, в 340 метрах к северу от реки Сырдарья. Последний перенос состоялся 21 мая 1949 года, станция перенесена на 1,5 км к востоко-юго-востоку, на южную окраину города.

Фото: Кызылординский филиал РГП Казгидромет

— Город Казалинск расположен в равнинно-глинистой пустыне в долине Сырдарьи. Близость моря и залива, а также большой реки Сырдарьи, имеющей множество рукавов и старое русло, оказывает влияние на значительные повышения и изменения уровня подземных вод. Весной, во время паводка река во многих случаях заливает большую территорию в этих окрестностях. На пониженных участках вода надолго задерживается. Это приводит к заболачиванию больших пространств к западу и югу от города, то есть в дельте реки. В 60-65 километрах к западу от города Казалинска находится Аральское море, а в 12 километрах к югу, на низменной равнине правобережья реки Сырдарьи — залив Бозколь. Подземная вода находится на глубине 1 метр, — сказала Индира Байжанова.

Фото: Кызылординский филиал РГП Казгидромет

Самой старой станцией метеонаблюдения нашей страны в 1950 году руководил Касаткин, в 1954-1951 годах Моисеев, в 1961–1964 годах Г. С. Шабалин, в 1964–1976 годах В. Г. Донсков.

После обретения независимости руководство осуществлял в 1994–2008 годах Куттыбай Таргынов, в 2008–2011 годах Казихан Сердалиев. В настоящее время коллективом руководит Сауле Оспанова.

Фото: Кызылординский филиал РГП Казгидромет

В 2005 году коллектив за отличную работу был награжден Почетной грамотой Всемирной метеорологической организации, офис которой находится в швейцарском городе Женева.

Фото: Кызылординский филиал РГП Казгидромет

