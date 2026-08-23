Исторический результат показал Казахстан на ЧМ по дзюдо среди кадетов

Чемпионат мира по дзюдо среди кадетов 2026 года в Эквадоре вошел в историю казахстанского дзюдо сразу несколькими рекордными достижениями, передает корреспондент агентства Kazinform.

За три соревновательных дня в личном зачете казахстанские дзюдоисты завоевали 10 медалей, в том числе три золотые, три серебряные и четыре бронзовые, заняв второе место в общем медальном зачете.

Фатима Супыгалиева стала первой казахстанской дзюдоисткой, завоевавшей титул чемпионки мира среди девушек.

Фото: Федерация дзюдо Казахстана

Титул чемпиона мира в весовой категории до 60 кг второй год подряд остается за Казахстаном. В 2025 году победителем в этом весе стал Ернур Батыргали, а в нынешнем Чемпионате мира золото завоевал Габит Расулхан.

Примечательно, что именно в категории до 60 кг Елдос Сметов стал чемпионом Олимпийских игр в Париже.

Фото: Федерация дзюдо Казахстана

Еще одним историческим достижением стали три золотые медали на одном чемпионате мира. Ранее сборная Казахстана по дзюдо не завоевывала три золота в рамках одного мирового первенства. В Эквадоре национальная команда впервые завершила личный турнир сразу с тремя чемпионами мира.

Кроме того, 10 медалей стали рекордным результатом сборной Казахстана на чемпионатах мира. Ранее сборная Казахстана не завоевывала такого количества наград на одном мировом первенстве среди кадетов, юниоров или взрослых.

Еще один исторический показатель — государственный гимн Республики Казахстан звучал на чемпионате мира три дня подряд. В каждый из трех дней личных соревнований казахстанский дзюдоист поднимался на высшую ступень пьедестала.

Фото: Федерация дзюдо Казахстана

Полный список призеров ЧМ по дзюдо среди кадетов 2026 года из Казахстана выглядит так.

Золото — Габит Расулхан (-60 кг);

Золото — Фатима Супыгалиева (-52 кг);

Золото — Адильжан Жаудинов (+90 кг);

Серебро — Адильжан Нурбекен (-50 кг);

Серебро — Адия Жанахмет (-40 кг);

Серебро — Инжу Жумажан (-57 кг);

Бронза — Бекарыс Кудайберген (-50 кг);

Бронза — Ахмет Баубек (-60 кг);

Бронза — Ерик Усенов (-66 кг);

Бронза — Еркен Бекали (-73 кг).

Отметим, что 23 августа чемпионат мира среди кадетов продолжится соревнованиями среди смешанных команд. В чемпионате мира принимают участие 457 юных дзюдоистов из 59 стран.