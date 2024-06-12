Историческим событием назвал Касым-Жомарт Токаев визит Юн Сок Ёля

Президенты Казахстана и Кореи провели переговоры в расширенном формате.

— Это ваш первый государственный визит в Казахстан. Мы оцениваем это как историческое событие. Мы с особым интересом относимся к экономическим достижениям Южной Кореи, культуре и традициям корейского народа. Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день отношения между нашими странами динамично развиваются. Мы уважаем наши национальные интересы во взаимоотношениях. Благодаря этому мы сформировали эффективную модель сотрудничества. Ряд документов и совместное заявление, которые будут подписаны сегодня, являются ярким тому подтверждением, — сказал Касым-Жомарт Токаев в Акорде.