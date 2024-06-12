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    11:57, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Историческим событием назвал Касым-Жомарт Токаев визит Юн Сок Ёля

    Историческим событием назвал Касым-Жомарт Токаев визит Юн Сок Ёля
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назвал государственный визит Президента Республики Корея Юн Сок Ёля историческим событием, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Президенты Казахстана и Кореи провели переговоры в расширенном формате.

    — Это ваш первый государственный визит в Казахстан. Мы оцениваем это как историческое событие. Мы с особым интересом относимся к экономическим достижениям Южной Кореи, культуре и традициям корейского народа. Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день отношения между нашими странами динамично развиваются. Мы уважаем наши национальные интересы во взаимоотношениях. Благодаря этому мы сформировали эффективную модель сотрудничества. Ряд документов и совместное заявление, которые будут подписаны сегодня, являются ярким тому подтверждением, — сказал Касым-Жомарт Токаев в Акорде.

    Президент Казахстана уверен, что переговоры расширят сферу казахстанско-корейской интеграции и поднимут двусторонние связи на новый уровень.

    — Расцениваю сегодняшнее событие, как знак особо доверительных отношений между нашими государствами. Ваш визит является хорошей возможностью укрепить наше тесное партнерство, основанное на крепких узах дружбы и взаимной поддержки, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Акорда Президент Сотрудничество Касым-Жомарт Токаев Корея Международные отношения Интеграция и партнерство
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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