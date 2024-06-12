Историческим событием назвал Касым-Жомарт Токаев визит Юн Сок Ёля
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назвал государственный визит Президента Республики Корея Юн Сок Ёля историческим событием, передает корреспондент агентства Kazinform.
Президенты Казахстана и Кореи провели переговоры в расширенном формате.
— Это ваш первый государственный визит в Казахстан. Мы оцениваем это как историческое событие. Мы с особым интересом относимся к экономическим достижениям Южной Кореи, культуре и традициям корейского народа. Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день отношения между нашими странами динамично развиваются. Мы уважаем наши национальные интересы во взаимоотношениях. Благодаря этому мы сформировали эффективную модель сотрудничества. Ряд документов и совместное заявление, которые будут подписаны сегодня, являются ярким тому подтверждением, — сказал Касым-Жомарт Токаев в Акорде.
Президент Казахстана уверен, что переговоры расширят сферу казахстанско-корейской интеграции и поднимут двусторонние связи на новый уровень.
— Расцениваю сегодняшнее событие, как знак особо доверительных отношений между нашими государствами. Ваш визит является хорошей возможностью укрепить наше тесное партнерство, основанное на крепких узах дружбы и взаимной поддержки, — отметил Касым-Жомарт Токаев.