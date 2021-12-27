Исторические казахстанские телесериалы презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Министерство информации и общественного развития в честь 30-летия Независимости РК презентовало исторические телесериалы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии участие приняли Госсекретарь Крымбек Кушербаев, заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, министр информации и общественного развития Аида Балаева, заместитель акима города Ержан Бабакумаров, режиссеры, актеры, представители интеллигенции и другие.

Гостям были представлены исторические картины, посвящённые жизни народных деятелей Ахмета Байтурсынова, Жумабека Ташенева, Каныша Сатпаева, Мукагали Макатаева, Жангир хана, Домалак Ана, Розы Баглановой, Турара Рыскулова и Жамбыла Жабаева. Всего девять телесериалов. Зрители могут увидеть их на телеканалах «Казахстан», «Хабар», «31 канал», «Алматы».

На открытии мероприятия Госсекретарь Крымбек Кушербаев рассказал о значении кино.

«Кино – это идеологический инструмент, формирующий сознание поколений. В эпоху глобализации, когда тысячи красок мировой культуры переплетаются, мы не можем жить в отрыве от цивилизации. В этой связи киноискусство занимает особое место в пропаганде национальной идеологии, в воспитании подрастающего поколения, в проявлении национального характера. Поэтому глава государства Токаев Касым-Жомарт Кемелевич в своей статье «Независимость превыше всего» отметил особый приоритет данной отрасли. В статье Президента было подчеркнуто «Поручаю ответственным госорганам и отечественным телеканалам в обязательном порядке направлять определенную часть госзаказа на создание произведений на исторические темы», - сказал Крымбек Кушербаев.

В рамках мероприятия был организован круглый стол, участники которого обсудили настоящее и будущее отечественных сериалов. Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, обратила внимание участников на актуальные вопросы и предложила пути их решения.

«Использование потенциала государственного центра поддержки национального кино, созданного при Министерстве культуры и спорта, для проекта по съемке отечественных телесериалов помогло бы решить вопросы, связанные с нехваткой финансов. Далее, средства, выделяемые в рамках государственного информационного заказа, необходимо перевести в формат трехлетнего бюджета. Это позволило бы производить более качественные телевизионные сериалы и способствовало бы положительному решению рабочих вопросов во время съемочного процесса. Еще один актуальный вопрос это – нехватка реквизита для создания исторических телесериалов. Предлагаем предусмотреть возможность льготного или бесплатного использования костюмов и декораций, находящихся на балансе «Казахфильма», так как на реквизиты уходит немалая часть бюджета сериала», - сказала министр.

После круглого стола участники получили возможность посмотреть первую серию телесериала «Қаныш. Қазына», сюжетная линия которого основана на рассказе о жизни и карьере ученого-геолога, инженера, профессора, академика Каныша Сатпаева.

Телевизионная премьера фильма «Қаныш. Қазына» состоится сегодня в 20:35 в эфире национального телеканала телеканал «Qazaqstan».