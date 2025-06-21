Историческая встреча: Эрдоган и Пашинян провели переговоры в Стамбуле

Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал произошедшее историческим событием, заявив, что это «первый визит руководителя Армении в Турцию на подобном уровне». В 2023 году Пашинян уже посетил Турцию — он приехал в Анкару на инаугурацию Эрдогана. По утверждению Еревана, нынешний визит был необходим как для нормализации отношений с Турцией, с которой у Армении нет дипломатических отношений, но и для урегулирования конфликта с Баку.

Пашинян прибыл в Стамбул по приглашению Эрдогана, указывает агентство AFP.

В ходе встречи во дворце Долмабахче турецкий президент указал и на контакты с другими лидерами, чтобы снизить риски на Ближнем Востоке на фоне взаимных атак Израиля и Ирана. Последний граничит как с Турцией, так и с Арменией. Анкара использует все дипломатические средства для установления стабильности не только на Кавказе, но и во всем регионе, приводит слова турецкого президента агентство Anadolu.

Эрдоган подчеркнул важность консенсуса, достигнутого в ходе переговоров между Азербайджаном и Арменией. Участники встречи в Стамбуле также затронули проблему мирного процесса на Южном Кавказе.

— В Стамбуле состоялся обстоятельный обмен мнениями с президентом Эрдоганом. Обсудили процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией, региональную динамику и важность устойчивого диалога, — в свою очередь написал в соцсети X Никол Пашинян. — Армения по-прежнему привержена построению мира и стабильности в нашем регионе, — добавил он.

В пресс-службе армянского правительства сообщили, что стороны обсудили, среди прочего, также и вопрос армяно-азербайджанских отношений.

В прошлом году Пашинян и Эрдоган провели встречу на полях Генассамблеи ООН.