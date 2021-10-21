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    12:23, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Истинное значение АНК озвучил Президент Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул большую роль Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В последнее время нередко можно услышать мнение, что Ассамблея народа Казахстана нацелена на защиту и продвижение интересов различных этнических групп. Это слишком упрощенное одномерное понимание ее огромного значения для нашей страны. На деле именно Ассамблея стала действенным инструментом укрепления единства нации и смогла объединить всех граждан вокруг идеи общей государственности. Благодаря ее созданию, у нас появился эффективный механизм предотвращения политизации этнического вопроса – очень сложного по своей сути», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета АНК.

    Президент напомнил, что в начале, Казахстану предрекали незавидную участь в плане межэтнических конфликтов.

    «Нельзя забывать, что на заре суверенитета многие политики и политологи предрекали нашему государству незавидную участь. Для многих обычных людей и даже экспертов их предсказания оказались обоснованными. Особенно на фоне межэтнических конфликтов, полыхавших на просторах бывшего Советского союза. Однако все вместе, будучи единым народом Казахстана, мы смогли доказать несостоятельность пессимистичных прогнозов. В этом огромную роль сыграла АНК, ставшая институтом общенациональной солидарности и символом единства народа», - заключил Глава государства.

    Напомним, в столице стартовало расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

    Теги:
    Президент Ассамблея народа Казахстана Президент Казахстана АНК Главная Общество
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