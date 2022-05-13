13 Мая 2022 12:44

Исследования по строительству АЭС продлятся до конца года – Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Изучение аспектов строительства атомной электростанции в Казахстане продлятся, как минимум, до конца года. Об этом сообщил министр энергетики Булат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я буквально недавно говорил, что это занимает не один день. Работа продлится до конца года, как минимум», – сказал Булат Акчулаков в кулуарах международного форума машиностроителей.

Журналисты также попросили министра сообщить детали изучения строящейся АЭС в Турции во время рабочей поездки.

«Изучать станцию, наверное, сложно будет, эта станция пока еще не существует – она строится. Наша цель была в целом посмотреть, насколько масштабен этот проект и что можно смежно развивать, то есть, как это выглядит наглядно на примере строящегося объекта. Думаю, это очень полезно», - отметил Б. Акчулаков.

«Проект реализуется с участием «Росатома», но здесь хотел бы сказать, что как раз-таки вопросы локализации, развития смежных производств при таких масштабных стройках дают огромную возможность в развитии местного содержания», - добавил глава Минэнерго.

Ранее СМИ сообщали о строительстве АЭС «Аккую» в Турции, запуск которой планируется до конца 2023 года. Станцию строит госкорпорация из РФ «Росатом».