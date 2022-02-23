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Исследования по развитию атомной энергетики проводятся в Казахстане

23 Февраля 2022 12:42
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Исследования по развитию атомной энергетики проводятся в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время в Казахстане проводятся исследования по развитию атомной энергетики. Об этом заявил директор Департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Жаслан Касенов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время в Казахстане проводятся исследования по развитию атомной энергетики на основании природно-климатических факторов Казахстана и возможному влиянию АЭС на окружающую среду», - сказал Жаслан Касенов.

Спикер добавил, что сейчас идет активная работа по изучению технологий 6 мировых поставщиков реакторных технологий. Это американские (NuScale), американо-японские (GE-Hitachi), корейские (KHNP), китайские (CNNC), российские (Росатом) и французские (EDF) технологии.

«Изучение проводятся по критериям безопасности, референтности реакторов, по месту размещения, мощности и стоимости АЭС.У нас имеются все возможности развить в стране атомную энергетику. Мы занимаем первое место в мире по объему добываемого природного урана. Мы имеем свое производство компонентов ядерного топлива, а также у нашей страны есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана», - добавил Жаслан Касенов.

Ранее Жаслан Касенов рассказал, сколько стран в мире на сегодня эксплуатируют атомные электростанции.

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#Энергетика   #Минэнерго РК   #Атомная станция  
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Автор:

Серик Сабеков

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