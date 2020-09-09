Испытания вакцины от коронавируса приостановлены в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приостановлены клинические испытания вакцины AstraZeneca - одной из наиболее многообещающих вакцин от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Al Jazeera.

Компания AstraZeneca 8 сентября приостановила клинические испытания вакцины от коронавируса после того, как у одного из добровольцев появился нежелательный побочный эффект.

Со слов представителя компании, приостановка испытаний носит «рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены».

«Это стандартный процесс проверки компании, который вызвал паузу в вакцинации, чтобы можно было проанализировать данные о безопасности», - сообщает американский медицинский журнал Stat News со ссылкой на представителя компании.

Между тем, по мнению авторов публикации, «существует ряд различных реакций, которые можно квалифицировать как предполагаемые серьезные побочные реакции, симптомы, требующие госпитализации, опасные для жизни заболевания и даже смерть. Также не было сразу ясно, в каком клиническом исследовании возникла побочная реакция, хотя очевидна вероятность того, что в Великобритании проходит вторая фаза исследования»

Вакцина разрабатывается совместно с Оксфордским университетом и сейчас проходит третью ступень испытаний в США, ранее такие же испытания начались в Великобритании, Бразилии и ЮАР.

AstraZeneca – крупная британско-шведская фармацевтическая компания и одна из трех компаний, которые проводят испытания третьей фазы коронавирусной вакцины в США. В настоящее время в стране проводятся еще два испытания потенциальных вакцин от компаний Pfizer и Moderna.