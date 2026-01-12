Использовать дипфейки для распространения ложной информации запретили в ДУМК

Как отметили в ДУМК, ислам не запрещает развитие науки и технологий, однако оно должно осуществляться во благо человечества, на основе справедливости и нравственности, в рамках шариата.

Поэтому любая технология, если она используется в благих целях, является дозволенной, а если применяется во зло и во вред — запрещенной.

— Создание с помощью технологии deepfake изображений, в которых человеку приписываются слова, которых он на самом деле не говорил, или действия, которых он не совершал, а также распространение ложной информации, строго запрещено по шариату, — подчеркнули в ДУМК.

В управлении считают, что подобные фальсификации нарушают общественное спокойствие, сеют смуту и подрывают доверие в обществе.

— Кроме того, подобный контент может запугивать людей и создавать угрозу их жизни. В исламе безопасность человеческой жизни рассматривается как одна из высших ценностей. Более того, в шариате строго запрещено даже запугивание в шутливой форме, — говорится в сообщении.

Отдельно в ДУМК прокомментировали использование технологии Deep Nostalgia, которая применяется для «оживления» изображений умерших людей. Технология допустима только при соблюдении ряда условий: изображение умершего не должно оскорблять или высмеивать его, не должно усиливать горе родственников, необходимо согласие близких, а также не должно вводить людей в заблуждение.

Ранее сообщалось, что в Казахстане введут ответственность за создание и распространение дипфейков.