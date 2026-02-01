Использование соли против гололеда отменили после жалоб жителей в Усть-Каменогорске

С начала зимнего сезона общий объем снега, вывезенного с улиц города, превысил 80 тысяч кубических метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, данный показатель оказался почти в 2 раза выше.

В прошлом году жители Усть-Каменогорска высказывали недовольство использованием соли на городских улицах. По их словам, солесодержащая смесь, применяемая для борьбы с гололедом, негативно влияет на автомобильные шины и портит обувь. Как сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, в текущем году от применения технической соли было решено отказаться.

— Сотрудники коммунального предприятия «Таза Өскемен» проводят очистку дорог от снега и льда с использованием грейдеров. Принято решение полностью отказаться от использования соли в качестве противогололёдного материала. В настоящее время применяется 100% песок. Работы по очистке автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных переходов, отдельных улиц, подъездных путей, дорог к автобусным остановкам, а также других территорий ведутся ежедневно, — говорится в официальной информации.

Напомним, ранее мы сообщали, что 14 января около 200 человек пострадали из-за гололеда в Атырау.