    Около 200 человек пострадали из-за гололеда в Атырау за один день

    В Атырау 14 января в стационары были госпитализированы 15 человек. Еще 25 пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Остальным гражданам была оказана первая медицинская помощь, а также даны соответствующие консультации. Все медицинские организации региона работают в усиленном режиме.

    Травматологическое отделение продолжает функционировать круглосуточно.

    В связи с неблагоприятными погодными условиями в городе Атырау были усилены меры по предупреждению гололеда, а также по обеспечению безопасности дорожного движения. В этих целях активизированы работы по очистке снега и проведению противогололедных мероприятий.

    — В очистке проезжей части задействованы тракторы, оснащенные щетками. Для уборки пешеходных дорожек и тротуаров используются мини-тракторы, а также специальный транспорт для распределения песчано-соляной смеси. Всего привлечено около 30 единиц специализированной техники. Кроме того, 150 дорожных рабочих ведут непрерывную круглосуточную работу. Начиная со вчерашнего дня в общей сложности было использовано 248 тонн реагентов, — сообщили в акимате города Атырау.

    Ранее мы сообщали, что в Атырау из-за гололеда осложнилась ситуация с передвижением, в связи с чем учащиеся были переведены на дистанционный формат обучения.

