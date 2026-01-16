Около 200 человек пострадали из-за гололеда в Атырау за один день

Остальным гражданам была оказана первая медицинская помощь, а также даны соответствующие консультации. Все медицинские организации региона работают в усиленном режиме.

Травматологическое отделение продолжает функционировать круглосуточно.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в городе Атырау были усилены меры по предупреждению гололеда, а также по обеспечению безопасности дорожного движения. В этих целях активизированы работы по очистке снега и проведению противогололедных мероприятий.

— В очистке проезжей части задействованы тракторы, оснащенные щетками. Для уборки пешеходных дорожек и тротуаров используются мини-тракторы, а также специальный транспорт для распределения песчано-соляной смеси. Всего привлечено около 30 единиц специализированной техники. Кроме того, 150 дорожных рабочих ведут непрерывную круглосуточную работу. Начиная со вчерашнего дня в общей сложности было использовано 248 тонн реагентов, — сообщили в акимате города Атырау.

Ранее мы сообщали, что в Атырау из-за гололеда осложнилась ситуация с передвижением, в связи с чем учащиеся были переведены на дистанционный формат обучения.