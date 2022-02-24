Исполнительный директор СВМДА встретился с главами МИД стран Ближнего Востока

АММАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся визит исполнительного директора Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) посла Кайрата Сарыбая в Израиль, Палестину и Иорданию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе визита в Израиль исполнительный директор СВМДА на встрече с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом проинформировал о концепции трансформации СВМДА – главного приоритета казахстанского председательства в организации.

На встрече, состоявшейся в понедельник в штаб-квартире израильского МИДа, Я. Лапид выразил приверженность дальнейшему активному участию Израиля в процессе СВМДА и подчеркнул «необходимость поддержания профессионального и эффективного СВМДА».

В свою очередь посол К. Сарыбай выразил признательность за постоянную поддержку и активную роль Израиля в реализации мер доверия СВМДА.

Присутствовавший на встрече генеральный директор МИД Израиля посол Алон Ушпиз подчеркнул уникальный характер СВМДА, основанный на инклюзивности организации, и выразил готовность Израиля внести вклад в расширение практического сотрудничества в рамках Форума.

Во время брифинга о концепции трансформации исполнительный директор СВМДА отметил, что идея превращения СВМДА в полноценную организацию была выдвинута Основателем СВМДА, Первым Президентом Н. Назарбаевым на торжественном праздновании 20-летия СВМДА в 2012 году.

К.Сарыбай подчеркнул, что последовательное продвижение инициативы по трансформации СВМДА важно для обеспечения регионального мира и безопасности и призвано усилить роль азиатских государств в архитектуре глобальной безопасности

Сегодня СВМДА уже обладает всеми необходимыми атрибутами международной организации, включая основополагающие документы, руководящие и рабочие органы, оперативный бюджет и постоянно действующий Секретариат. Собеседники согласились, что краеугольные принципы СВМДА – принятие решений на основе консенсуса и добровольное участие – должны быть сохранены.

О роли контактов между людьми в укреплении доверия и экономического сотрудничества между государствами-членами высказался министр туризма Израиля Йоэль Развозов, затронув тему развития направлений экологического туризма в рамках СВМДА.

На встречах со старшим советником Президента Израиля по внешней политике послом Цви Вапни и заместителем главы Совета национальной безопасности Израиля по внешней политике Авивитом Бар-Иланом посол К. Сарыбай подробно остановился на том, что представляет СВМДА сегодня, и о его эволюции в связи с растущей ролью Азии в международных делах. Собеседники обменялись мнениями о роли Израиля в СВМДА и дальнейшей институционализации этого форума.

В ходе состоявшегося на следующий день визита в Палестину исполнительный директор СВМДА также подробно проинформировал министра иностранных дел и по делам экспатриантов Палестины Рияда Малики о концепции трансформации СВМДА в полноценную международную организацию

На встрече в Рамалле обсуждены приоритеты казахстанского председательства и основные темы повестки дня предстоящего знакового Шестого саммита СВМДА.

Глава палестинского внешнеполитического ведомства выразил готовность поддержать и внести собственный вклад в повышение эффективности и международной конкурентоспособности форума.

«СВМДА достаточно созрело, чтобы принять новые вызовы, - подчеркнул министр. - Международное сообщество должно мыслить мудро и двигаться вперед для обеспечения мира, безопасности и стабильности в мире».

Р. Малики также сообщил, что Палестина рассмотрит выдвижение палестинского кандидата в Совет мудрецов СВМДА.

Собеседники пришли к общему мнению в том, что Азия нуждается в серьезном рассмотрении вопросов безопасности и должна создать общее и неделимое пространство безопасности, закрепленное надежной системой институтов многостороннего сотрудничества, одним из которых является СВМДА.

Посол К. Сарыбай проинформировал палестинскую сторону о подготовке к Шестому саммиту СВМДА, который состоится 12-13 октября 2022 года, и выразил желание Председательства приветствовать палестинскую делегацию на самом высоком уровне в Нур-Султане.

В ходе визита делегация СВМДА возложила венок к усыпальнице покойного палестинского лидера Ясира Арафата и посетила музей его памяти.

Заключительным пунктом стала Иордания, где посол К. Сарыбай в среду встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел и экспатриантов Айманом Сафади.

На состоявшейся в среду встрече были рассмотрены результаты прошедшей в середине октября прошлого года шестой министерской конференции, а также обсуждена подготовка к следующему 6-му саммиту СВМДА в октябре 2022 года.

Исполнительный директор СВМДА выразил признательность Иорданскому Хашимитскому Королевству за твердую приверженность целям и задачам СВМДА, а также за неоценимую поддержку приоритетов председательства Казахстана.

«Конференция дает возможность укрепить сотрудничество между государствами-членами,- в свою очередь заявил А. Сафади. – Королевство будет продолжать работать с партнерами через многосторонние региональные и международные форматы для преодоления общих проблем, устранения их последствий и поиска решений, включая проблемы, связанные с предоставлением убежища, эпидемиями и терроризмом».

Иорданский министр также выразил стремление Иорданского Хашимитского Королевства развивать прочные отношения с Казахстаном.

Исполнительный директор СВМДА высоко оценил роль Королевства под руководством короля Абдаллы II в укреплении безопасности и стабильности в регионе.

Далее исполнительный директор СВМДА провел встречи с послом Адли Аль-Халиди, директором по делам Азии и Океании МИД Иордании и деканом Школы международных исследований имени принца Аль-Хусейна бин Абдаллы II профессором Фейсалом Оде Аль-Рфухом.

Исполнительный директор озвучил идею о том, что недавно созданный Форум аналитических центров СВМДА может стать перспективной площадкой для аналитического и исследовательского сотрудничества, а также поделился своими взглядами на возможное взаимодействие в рамках Форума НПО СВМДА и Молодежного совета СВМДА.

Визит Исполнительного директора СВМДА К. Сарыбая проходит в рамках подготовки к 6-му Саммиту СВМДА, а также в рамках инициированных Председательством дискуссий по концептуальной трансформации СВМДА.

После того, как в 2020 году Казахстан был избран в качестве страны-председателя СВМДА, одной из стратегических целей казахстанского председательства стало превращение форума в полноценную международную организацию по региональной безопасности и сотрудничеству в Азии.