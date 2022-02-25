Исполнительный директор СВМДА провел встречи в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – Состоялся рабочий визит Исполнительного директора Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Посла Кайрата Сарыбай в Израиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В рамках визита глава Секретариата СВМДА встретился со сменным Премьер-министром – Министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом, Министром туризма Йоэлем Развозовым, Генеральным директором МИД Алоном Ушпизом, старшим советником Президента Израиля по внешней политике Цвием Вапни и заместителем главы Совета национальной безопасности по внешней политике Авиват Бар-Илан.

Исполнительный директор выразил признательность израильской стороне за постоянную поддержку и активную роль Израиля в реализации мер доверия СВМДА, проинформировал о концепции преобразования Совещания в полноценную международную организацию и работе по подготовке предстоящего Саммита СВМДА в октябре 2022 г.

К. Сарыбай, в частности, подчеркнул, что эволюция СВМДА важна для обеспечения регионального мира и безопасности и призвана усилить роль азиатских государств в архитектуре глобальной безопасности. Он отметил, что сегодня СВМДА уже обладает всеми существенными чертами международной организации, включая учредительные документы, органы принятия решений и рабочие органы, оперативный бюджет и постоянно действующий Секретариат.

Министр иностранных дел Израиля Я. Лапид подтвердил приверженность дальнейшему активному участию Израиля в процессе СВМДА и подчеркнул «необходимость поддержания профессионального и эффективного СВМДА».

Генеральный директор МИД А. Ушпиз высоко оценил уникальный характер СВМДА, основанный на его инклюзивности, которая обеспечивается принципами консенсуса и добровольности.

На встречах со старшим советником Президента Израиля по внешней политике Послом Цви Вапни и заместителем главы Совета национальной безопасности Израиля по внешней политике Послом Авиват Бар-Илан К. Сарыбай подробно проинформировал собеседников о целях и приоритетах направлениях работы СВМДА, отметив активное участие Израиля в работе Совещания.

В ходе встречи с Министром туризма Й. Развозовым была обсуждена роль контактов между людьми в укреплении доверия и экономического сотрудничества между государствами-членами, в том числе в развитии направления экологического туризма в регионе СВМДА.